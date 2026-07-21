Mariana Torres congeló sus óvulos tras divorciarse y revela ¿está dispuesta a ser mamá soltera?

Mariana Torres, de 40 años, tomó una decisión muy importante para ella: congelar sus óvulos, ya que uno de sus sueños es ser madre. La actriz, quien hace año y medio se divorció del empresario Jonathan Nienow, nos comparte que realizó este procedimiento para poder tener un hijo si le llega la oportunidad en el futuro; sin embargo, aseguró que no le gustaría ser mamá soltera.

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¿Mariana Torres tiene hijos? Así tomó la decisión de congelar sus óvulos

Tras 4 años de noviazgo, en 2022, Mariana Torres se casó con Jonathan Nienow, creyendo que sería para toda la vida; sin embargo, hace año y medio anunció el fin de su relación. Ahora nos cuenta:

“En cuanto me divorcié, lo primero que hice fue congelar mis óvulos, porque ser mamá era algo que yo ya estaba buscando en mi matrimonio. Esto me dio paz, tranquilidad y seguridad, porque sabía que necesitaba un tiempo de duelo, pero a la vez, la edad. Es una realidad que las mujeres tenemos un reloj biológico. Dije: ‘Voy a solucionar ese tema’ y hoy se puede ser mamá de muchas maneras”. Al momento no tiene hijos.

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¿Mariana Torres quiere ser madre soltera? Revela cuánto tiempo conservará sus óvulos

Mariana Torres nos dijo cuánto se esperaría para poder usar esos óvulos: “Yo creo que 10 años más sí los dejaría. Tengo 40, ya no estoy tan chiquita”.

Aunque también cuenta con una postura sobre la maternidad: “Tengo muy claro que no quiero tomar esta decisión sola, ser (madre soltera), no está ahorita en mis planes porque no tengo una pareja, pero si el día de mañana llega y tomamos esta decisión, adelante”.

Torres considera que por el momento no contempla convertirse en mamá: “Hoy, no lo sé (sobre tener hijos). Me encanta la vida de familia, pero uno va creciendo y van cambiando las cosas y las prioridades. Ahorita no es algo que me quite el sueño”.

¿Qué dijo Mariana Torres sobre volver a casarse? La actriz lanza indirectas a su exesposo

En cuanto a su estado sentimental actual, Mariana Torres refirió que está saliendo con gente y sobre si volvería a contraer matrimonio, expresó: “100% me volvería a casar, las veces que sea necesario”.

Además, lanzó tremendas indirectas a su exesposo: “Despedí esa relación también con mucha gratitud de haberla vivido, no a él, pero sí a mí… Nos fuimos desencontrando, no caminábamos hacia el mismo lado, ya no vi que hubiera un crecimiento y no estaba recibiendo todo lo que yo estaba dando, entonces tomé la decisión”.

Reconoció que su matrimonio le dejó algunas lecciones: “Fue rápido. Ya no tenemos por qué estar en contacto, no sé nada de él, supongo que él sabrá poco de mí también… Me enseñó muchas cosas, sobre todo de las que ya no voy a permitir y que me hicieron una mujer más fuerte, plantada, empoderada, segura, confiada”.

¿Por qué Mariana Torres lleva cuatro años sin telenovelas? La actriz habla de su regreso a la televisión

Por otra parte, con una carrera de más de 15 años, Mariana Torres fue una de las protagonistas consentidas de TV Azteca, aunque en 2017 dio el paso a Televisa, donde tuvo 3 importantes estelares.

Pese a lo anterior, lleva 4 años sin volver a recibir otra oportunidad como actriz. Sobre por qué no se ha dado, comentó: “Espero muy pronto estar de regreso. Amo las telenovelas, actuar. Uno ‘castea’, pero depende de muchas cosas, de cómo se vaya dando el elenco. Uno aprende a vivir con esto y así ha sido siempre mi carrera, estoy confiada y tranquila de que por algo son las cosas, aunque sí ha habido proyectos que dices: ‘Híjole, me hubiera encantado quedarme’ o ‘pensé que sí iba a pasar’”.

Su última telenovela fue como protagonista, pero dice estar dispuesta a no hacer personajes estelares: “Por supuesto, estoy abierta, y como dicen, no hay personaje chico mientras tenga una historia importante qué contar. Yo amo trabajar y me encanta estar en el foro”.

Y aunque por sus facciones delicadas siempre la ha hecho de buena, ahora hasta quisiera hacer una villana: “Sería algo muy divertido, disfrutable, algo totalmente distinto”.

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¿Quién es Mariana Torres? La trayectoria de la actriz de telenovelas que triunfa en la televisión

Mariana Torres debutó en 2001 en la telenovela Como en el cine



En 2004 recibió su primer protagónico con el melodrama Belinda, y dos años después con Olvidarte jamás. Le siguieron otras como Vuélveme a querer (2009) y Huérfanas (2011).



En 2012 y 2016 concursó en el reality La isla.



En 2017 emigró a Televisa, donde estelarizó Hoy voy a cambiar (2017), Ringo (2019) y Fuego ardiente (2021).

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