Altaír Jarabo se pronuncia ante rumores de divorcio de Frédéric García, ¿los confirma?: “No nos importó”

Semanas después de que trascendió que Altaír Jarabo estaría separada de su esposo 18 años mayor, la actriz de melodramas rompió el silencio y ¿confirmó que se terminó el amor con Frédéric García?

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Altaír Jarabo responde a los rumores de divorcio. / IG: @altairjarabo

¿Cómo comenzaron los rumores de divorcio de Altaír Jarabo y Frédéric García?

El periodista Alex Kaffie dio a conocer a través de un reporte que Altaír Jarabo y su esposo, Frédéric García, estarían viviendo separados; aunque no confirmó un divorcio, alarmó a los seguidores de la pareja.

De acuerdo con el comunicador, la actriz de “El amor no tiene receta” se encontraba en Miami, Florida, mientras que su esposo estaba viviendo la vida de soltero en Italia. Aunque Jarabo no abordó de inmediato los rumores, publicó un par de fotografías en las que dio a entender que su amor iba viento en popa.

Luciendo un vestido que describió como “especial”, la actriz expresó: “Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo”.

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Altaír Jarabo manda romántico mensaje a su esposo, 18 años mayor que ella, tras rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Qué dijo Altaír Jarabo sobre los rumores de divorcio de Frédéric?

Luego de que Altaír Jarabo reapareció tras rumores de divorcio e incluso compartió una romántica foto con su esposo, habló sin filtros sobre el tema en un encuentro con la prensa.

“Nada que ver, eso significaría perderme de mi actividad favorita que hay en este mundo, que es darle besos y abrazos al hombre más maravilloso que hay en la tierra, que es Frédéric. Llevamos 5 años increíblemente felices. No hay nada de cierto en esos rumores”. Altair Jarabo

De acuerdo con la intérprete, no quisieron ahondar en el tema de manera inmediata para no darle importancia a los rumores. “Este amor es maravilloso, es caballeroso. Tiene mi amor, mi admiración”, concluyó.

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¿Cuál ha sido la postura de Frédéric García ante los rumores de ruptura con Altaír Jarabo?

Antes de que Altaír Jarabo rompiera el silencio, Frédéric García reapareció en redes con un contundente mensaje tras rumores de divorcio. A través de una publicación en Instagram, Jarabo expresó: “Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita”.

En respuesta, su esposo colocó un romántico mensaje que acabó por completo con los rumores de divorcio que los habían rodeado en las últimas semanas:

“Más allá de celebrar en París cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida”, expresó contundente.

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