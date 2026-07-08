Juan Diego Covarrubias pierde 12 kilos tras divorcio de Renata Haro y se sincera sobre su cambio físico; así luce

Después de que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias confirmaron su divorcio, han salido a la luz varias teorías sobre su separación; sin embargo, uno de los temas de los que no se había hablado es el cambio físico del actor, quien confesó que bajó 12 kilos. ¿Cuál es la razón?

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian. / Redes sociales

¿Cuándo confirmaron su divorcio Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Tras un misterioso video publicado por Renata Haro dando supuestas “pistas” de su separación, la creadora de contenido rompió el silencio y confirmó que está en proceso de divorcio de Juan Diego Covarrubias, negando versiones de infidelidad tras ser captada con otro hombre en el Estadio Ciudad de México.

“Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Si de por sí ya estoy un poco cansada de las especulaciones. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas”, explicó Haro a través de redes.

Por su parte, el protagonista de “La vecina” pidió que pararan los ataques a su expareja y aclaró que nunca existieron faltas de respeto de ninguna de las partes: “No hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera”, sentenció.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están en proceso de separación. / Redes sociales

¿Cómo luce Juan Diego Covarrubias tras radical cambio físico por divorcio de Renata Haro?

Pese a las especulaciones que se han dado tras su divorcio, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se mantienen alejados de la polémica, pero en una reciente entrevista, el actor de telenovelas sorprendió al revelar que bajó 12 kilos.

Durante un encuentro con los micrófonos de Hoy, Covarrubias habló sobre su cambio físico y ,aunque no quiso dar grandes detalles, compartió: “Ahora sí que la vida así me ha tratado. Bajé como 12 kilos, me siento muy bien, estoy pegándole al ejercicio, también eso ayuda”.

Pese a que en un principio bromeó sobre la situación, terminó por aclarar que se debe a un nuevo personaje y gracias a un estricto cambio en su alimentación, el cual le esta ayudando a sentirse mejor:

“No, le paré a la comedera y tan tan, a mí siempre me ha gustado comer, no ha sido un secreto, toda mi vida lo he dicho. Me gusta y me sentía bien, pero ahora me siento mejor; mira, uno nunca sabe”. Juan Diego Covarrubias

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¿Por qué se dice que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias presuntamente tuvieron un matrimonio lavanda?

Luego de que anunciaron su divorcio, se especuló que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias presuntamente habrían tenido un matrimonio lavanda. Los rumores surgieron luego de que la creadora de contenido hizo algunos comentarios alusivos a su amiga, con quien apareció bañándose semanas antes.

“Las mujeres, una vez en la vida, hemos pensado en ser gays, no todas, no me gusta generalizar. Pero entre broma y broma, Alexia y yo hemos platicado mil veces; obviamente, nos gustan los hombres”, habría dicho Haro en un video de TikTok.

Hasta ahora, Renata Haro y Juan Diego Covarrubias no se han pronunciado sobre ninguna de las polémicas que están saliendo a la luz.

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