¿Renata Haro confirma divorcio de Juan Diego Covarrubias? Publica polémico VIDEO: “Me encantaba”

Renata Haro y Juan Diego Covarrubias enfrentan rumores de separación desde que sus seguidores se percataron de acciones diferentes en redes. Aunque todo se trata de especulaciones, un reciente video de Haro podría confirmar el divorcio.

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Renata Haro habría confirmado separación de Juan Diego Covarrubias. / Redes sociales

¿Cómo empezaron los rumores de divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Años después de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro le dieron la bienvenida a su tercera hija, la pareja desató especulaciones de ruptura luego de que retiraran la leyenda “Esposa de” y “Esposo de” de sus redes.

Aunado a ello, Haro realizó un video en el que aparentemente se habría mudado del lugar que compartía con el actor, por lo que sus seguidores señalaron que lucía un semblante diferente; sin embargo, un comentario del actor desató dudas.

En uno de los recientes videos que compartió la joven en sus redes, Covarrubias comentó: “Tú siempre te ves chula con lo que te pongas”. Aunque no hubo respuesta por parte de Haro, parecía ser una buena señal, pero todo cambió tras mostrarse distantes en publicaciones en redes, donde Haro compartió un polémico video.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro enfrentan rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Haro confirmó su separación de Juan Diego Covarrubias?

Luego de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecieron juntos en una dinámica escolar de una de sus hijas, Haro sorprendió a sus seguidores al realizar un video en el que contó parte de su inicio de semana.

Aunque la creadora de contenido no abordó directamente los rumores de su relación, dejó entrever que está separada del actor, ya que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen juntos tras rumores de separación, ¿confirman su divorcio?

“Creo que Juan las llevó a la alberca el fin de semana, entonces cuando llegaron acá como que ya estaban enfermas, y yo de ‘así no las mandé’”, contó a través de un video de Instagram.

Posteriormente, comenzó a hablar sobre actividades que hacía en su otro domicilio, palabras que sus seguidores entendieron como la confirmación de su ruptura. “A mí lo que me encantaba hacer los domingos era desayunar en el jardín. Levantarnos y pintar en el jardín, me encantaba eso”.

Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado acerca de una separación entre ellos. Aunque las especulaciones continúan.

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¿Cómo inició la historia de amor de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

La historia de amor entre Juan Diego Covarrubias y Renata Haro c omenzó en el año 2020 , consolidándose rápidamente como una de las parejas más seguidas del medio.

, consolidándose rápidamente como una de las parejas más seguidas del medio. Desde el inicio, el romance encendió las redes sociales y generó debate debido a que Renata tenía 17 años y Juan Diego 32. A pesar de los señalamientos, la pareja logró formar una sólida familia junto a sus tres hijas.

A pesar de los señalamientos, la pareja logró formar una sólida familia junto a sus tres hijas. Actualmente, enfrentan una ola de rumores sobre su matrimonio, aunque Juan Diego Covarrubias y Renata Haro

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