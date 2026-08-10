Alessandra Rosaldo ¿confirma ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay? Asegura que: “Nada es oficial”

A más de una semana de que comenzaron los rumores de una supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay por una supuesta infidelidad, la prensa se cuestionó sobre el tema a Alessandra Rosaldo, quien respondió sin titubeos. ¿Confirmó la ruptura? ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay en medio de rumores de separación. / Redes sociales

Así iniciaron los rumores de ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Después de que José Eduardo Derbez compartió un polémico video de Paola Dalay, la cuenta de ‘Chamonic’ dio a conocer que la pareja estaría separada, razón por la que dejaron de compartir contenido juntos en redes e incluso se comenzaron a enviar indirectas.

“Ella comparte que está comiendo sola en varias ocasiones y cuando le preguntan según de él, ella no responde”, señaló la cuenta en su publicación. De igual forma, se habló de una supuesta tercera en discordia, aunque hasta ahora nada está conformado.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”. Chamonic

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre los rumores que rodean a José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de que Victoria Ruffo habló sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, tocó el turno de Alessandra Rosaldo, quien respondió sin titubeos a las constantes especulaciones que enfrenta la familia Derbez.

“Mientras no nos lo hagan oficial a la familia, nada es oficial. Estamos muy acostumbrados a que se hablen muchas cosas de nosotros. Entonces, esperemos a que ellos confirmen o desmientan o digan lo que tengan que decir cuando quieran decirlo, si es que quieren decirlo”. Alessandra Rosaldo

De esa manera, la esposa de Eugenio Derbez se deslindó de la controversia y eligió no confirmar o desmentir una ruptura, ya que aseguró que esa clase de rumores han sido un constante en la familia Derbez, postura que algunos seguidores de la cantante de Sentidos Opuestos aplaudieron.

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¿Cuál ha sido la postura de José Eduardo Derbez ante los rumores de ruptura de Paola Dalay?

Al inicio de los rumores, José Eduardo Derbez optó por guardar silencio y compartir fotos en solitario en su cuenta de Instagram sin alguna indirecta aparente; sin embargo, los últimos días, el hijo de Eugenio Derbez sorprendió al compartir fotos junto a su primogénita.

Pese a que José Eduardo Derbez no se ha pronunciado directamente sobre los rumores, las recientes publicaciones de la pareja han hecho que los usuarios especulen sobre el tema; algunos señalan que sí están separados y el actor ha estado pasando tiempo con su hija, mientras que otros aseguran que solo se trata de un viaje de trabajo del hijo de Victoria Ruffo.

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