Paola Dalay reacciona a los rumores de infidelidad de José Eduardo Derbez, ¿confirmó el engaño? VIDEO

Los rumores de separación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez no se detienen, pues cada movimiento de la pareja en redes sociales da mucho de qué hablar.

Precisamente, una nueva reacción de Paola volvió a alimentar las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de José Eduardo Derbez. ¿La influencer confirmó finalmente el engaño? Te contamos los detalles.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez presuntamente le fue infiel a Paola Dalay?

Los rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron a tomar fuerza después de una publicación de la influencer ‘Chamonic3’, quien aseguró haber recibido información sobre una presunta ruptura entre la pareja.

Sin embargo, las especulaciones fueron más allá, pues también surgió la versión de que habría una tercera persona involucrada en la supuesta separación: una colaboradora de José Eduardo en su pódcast ‘Mixologando’. En redes sociales, algunos internautas han señalado que entre ambos existe una gran química y una interacción cercana, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar su relación como un posible romance y hasta como una supuesta infidelidad hacia Paola Dalay.

No obstante, hasta el momento, esto permanece únicamente como una conjetura en redes sociales. Ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han confirmado o desmentido que exista una tercera persona o que la relación haya terminado por una supuesta infidelidad.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Instagram: @jose_eduardo92



¿Paola Dalay confirmó que José Eduardo Derbez le fue infiel?

Aunque hasta el momento no ha habido una declaración directa por parte de Paola Dalay, algunos movimientos de la influencer en redes sociales han alimentado las teorías sobre una posible separación e incluso una supuesta infidelidad.

Recientemente, sus seguidores interpretaron una de sus reacciones como una posible confirmación del engaño, luego de que Paola diera “me gusta” a un comentario en una de sus publicaciones.

En concreto, una usuaria le preguntó si José Eduardo Derbez le había sido infiel. Paola no respondió de manera textual, pero sí reaccionó al comentario con un “me gusta”.

"¿Te fue infiel?”, se lee en el comentario.

¿Lo que llamó la atención? La modelo no suele reaccionar a todos los comentarios que recibe, por lo que este gesto rápidamente despertó sospechas entre sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora, Paola no ha confirmado públicamente que haya existido una infidelidad.

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¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación?

Como te comentamos, hasta el momento no existe una declaración oficial de Paola Dalay ni de José Eduardo Derbez que confirme o desmienta los rumores sobre una supuesta separación.

De hecho, recientemente, la periodista Maxine Woodside aseguró que la pareja continúa junta y que simplemente estaría disfrutando de tiempo por separado.

Por otro lado, tanto Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, como Paul Stanley, amigo del actor, mencionaron que José Eduardo Derbez actualmente se encuentra fuera de México, pues viajó a España para cumplir con las grabaciones de un proyecto en el que participa.

Sin embargo, ambos señalaron que no tienen conocimiento sobre la situación sentimental del actor, por lo que los rumores sobre una posible separación o infidelidad continúan sin ser confirmados.

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