¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen juntos? Amiga cercana desmiente la supuesta separación y revela la verdad

En los últimos días, las especulaciones sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay no dejaron de crecer en redes sociales. Sin embargo, una nueva versión surgió desde el programa de Maxine Woodside, donde una fuente cercana a la influencer habría desmentido el supuesto truene y asegurado que la pareja se encuentra atravesando un buen momento junto a su hija.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se pelearon en el pasado / Mezcalent

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados?

Durante la noche del pasado miércoles 29 de julio, la influencer ‘Chamonic3’ compartió información sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Según mencionó, la razón sería la diferencia entre sus personalidades.

Señaló que, presuntamente, a ella le gusta salir a fiestas, mientras que él prefiere estar en un ambiente más tranquilo. También contó que, al parecer, podría haber un tema de infidelidad de por medio. La tercera en discordia sería la chica que lo acompaña en su pódcast.

Aunque dejó claro que esto último solo es una posibilidad, señaló que los comportamientos que José Eduardo y Paola están mostrando últimamente serían el indicio de que realmente están separándose o, al menos, en una fuerte crisis.

Chamonic3 “Y otro dato curioso, he visto que en el canal de mixologando en YT se ve que tiene como mucha química, despapaye , conexión con la chica mixóloga que sale con él , e incluso dicen que ella podría ser la tercera en el Discordia (no creo, pero) y se ve como que algo pasa entre ellos”.

De igual forma, hizo mención de que la mixóloga contó en redes sociales que desconocía cuándo podría salir o si se publicaría el episodio que la pareja grabó hace algunos días.

“Hace menos de 15 días subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de mixologando. En una caja que ella puso de preguntas le dijeron que cuando sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría”, resaltó.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

¿Qué dijo una amiga cercana de Paola Dalay sobre su relación con José Eduardo Derbez?

Los rumores sobre una crisis sentimental entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron a tomar fuerza después de que algunos usuarios señalaran ciertas ausencias y cambios en las publicaciones de la pareja en redes sociales.

Sin embargo, la periodista Maxine Woodside compartió información que pondría en duda todas esas versiones. Durante una emisión de su programa Todo Para la Mujer, aseguró que tuvo acceso a una fuente cercana a la influencer.

De acuerdo con lo revelado al aire, una amiga de Paola Dalay descartó por completo que exista una separación entre ella y el hijo de Eugenio Derbez. Incluso afirmó que ambos continúan disfrutando de su etapa como padres de la pequeña.

“No es cierto, porque no es cierto. Ya me contó una muy amiga de la esposa; una amiga mía que es amiga de la esposa de José Eduardo y no es cierto, no se están separando. Al contrario, se llevan muy bien y están muy felices con la niña” Maxine Woodside

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay han confirmado o desmentido su separación?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han emitido una postura pública sobre los rumores.

Hasta este momento, la pareja no ha realizado declaraciones directas para confirmar o desmentir las versiones que circulan en Internet. Esto ha provocado que continúe la incertidumbre entre sus seguidores.

Mientras algunos consideran que el silencio alimenta las sospechas, otros creen que simplemente han optado por mantener su vida privada lejos de la polémica mediática.

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¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados? / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores de infidelidad y separación?

Quien también fue cuestionada sobre el tema fue Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez. La actriz fue abordada respecto a las versiones que circulan en redes sociales, incluidas algunas que hablan de supuestas infidelidades.

Lejos de alimentar la polémica, Victoria Ruffo dejó claro que no tiene información sobre la situación sentimental de su hijo y que prefiere mantenerse al margen de asuntos que corresponden exclusivamente a la pareja.

Victoria Ruffo “Les voy a decir una cosa, mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada. No me gusta meterme en lo que no me importa; siempre le he dado consejos de que sea buen hijo, buen padre, marido, hermano, trae unas raíces y una formación y espero que así sea, pero ni le pregunto”.

La actriz también respondió cuando le preguntaron cómo es actualmente su relación con Paola Dalay. Aunque aseguró que la convivencia es cordial, dejó claro que no mantienen una cercanía excesiva.

“Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, tampoco es de cacerolazos; cercanas, lo que debe ser, punto”, finalizó.