José Eduardo Derbez tendría bajo su cuidado a su hija tras presunta separación de Paola Dalay, reportan

Hace algunos días, empezó a circular que presuntamente José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados tras cinco años de relación. Si bien los famosos no han dado declaraciones sobre este tema, han comenzado a surgir nuevos detalles que han dado mucho de qué hablar.

Entre la nueva información revelada, se encuentra el paradero de su hija. Según se ha reportado, la menor estaría con su padre. ¿Cuál es la razón? Te contamos todo lo que se sabe.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se estarían separando / Mezcalent

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay se estarían separando?

En su momento, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ habló sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. No explicó exactamente el motivo, pero señaló que los dos tenían personalidades diferentes, además de que podría haber un tema de infidelidad de por medio.

Recordó al público que, recientemente, Dalay borró sus fotos junto a José Eduardo Derbez de sus redes sociales. También mencionó que, al parecer, José Eduardo parece tener una química especial con la chica que trabaja con él en su podcast.

“He visto que en canal de mixologando en YT se ve que tiene mucha química, despapaye, conexión con la chica mixologa que sale con él. Incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia (no creo pero) y se ve como que algo pasa entre ellos”, indicó.

De igual manera, resaltó que, hace un par de semanas, la pareja grabó un episodio para el programa del comediante. No obstante, la mixologa mencionó que no sabe cuándo o si saldrá este capítulo.

“Hace menos de 15 días, subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de mixologando. En una caja que ella puso de preguntas le dijeron que cuando sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría”, resaltó.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan 6 años de relación / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras la presunta separación?

A través de su programa de radio, el periodista Pablo Chagra informó que, presuntamente, Paola Dalay estaría saliendo más seguido de fiesta, dejando a su hija al cuidado de José Eduardo Derbez.

“Se va a antros, como que está viviendo esta etapa distinta porque la niña está con José Eduardo. Él está de vacaciones, se la llevó a la playa, José Eduardo ha subido historias con las nanas en la camioneta. Él es el que se está haciendo responsable”. Pablo Chagra

Aunque dijo no poder confirmar si realmente están separados, indicó que no han subido contenido juntos en los últimos días, lo que sería una “señal” de que no están bien: “A mí, desde hace tiempo, me habían dicho que justamente ya no estaban juntos”, resaltó.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha querido decir nada al respecto. En tanto que, en redes sociales, solo se han dedicado a compartir cosas relacionadas con sus trabajos o algunos momentos personales.

¿Quién es Paola Dalay, la pareja de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay González Hernández es una influencer y modelo.

Si bien ya tenía fama por su carrera, se hizo más conocida por su relación con José Eduardo Derbez.

Conoció al famoso en el año 2020 y confirmó su relación con él en el 2021.

Tiene 26 años y es 9 años menor que José Eduardo.

En 2024, le dio la bienvenida a su primera hija.

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