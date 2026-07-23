José Eduardo Derbez revela la razón por la que no se ha casado con Paola Dalay; ¿ya no hay una buena relación?

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay desataron sospechas de haberse casado, el hijo de Victoria Ruffo habló sin filtros sobre las razones que lo han llevado a no casarse. ¿Tiene miedo de un divorcio? ¡Aquí te contamos!

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se han casado por esta razón. / Instagram: @paoladalay_2203

¿Cuándo comenzaron los rumores de boda entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Hace poco más de un año, José Eduardo Derbez y Paola Dalay levantaron las primeras sospechas de boda al compartir que habían viajado juntos a Las Vegas. El actor no quiso hablar directamente del tema, pero Dalay optó por desmentir los rumores a través de una historia de Instagram.

Meses después, las especulaciones reavivaron cuando la creadora de contenido felicitó a José Eduardo con motivo de su cumpleaños número 34. Además de reafirmar el amor que siente por su pareja, sorprendió a sus seguidores al llamarlo “esposo”, palabra que de inmediato causó revuelo en redes.

“Hoy cumple años mi persona favorita, el amor de mi vida, el mejor amigo, esposo ilegal y papá del mundo entero. Espero que este nuevo año esté lleno de amor, trabajo, risas, alegrías, pero sobre todo mucha salud, que siempre seas ese hombre divertido, con humor negro, sonriente, que ve los problemas con humor”, escribió Paola Dalay en redes.

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Paola Dalay llama esposo a José Eduardo Derbez. / Instagram: @paodalay_2203

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se han casado?

Durante su participación en ‘Fonda los amigos’ de Mario Bezares, José Eduardo Derbez, quien recientemente admitió ser ‘nepo baby’, compartió la verdadera razón por la que no ha querido llegar al altar con Paola Dalay, con quien tiene una hija en común.

De acuerdo con el hijo de Eugenio Derbez, aunque no existe un documento legal en la relación que tiene con su pareja, sabe que ya son un matrimonio, incluso una familia. “Vivo con mi mujer, tenemos una hija; para mí eso es un matrimonio y para mí eso es una familia”, expresó.

Sin embargo, al ser cuestionado por ‘Mayito’ sobre las razones que lo han llevado a evadir una boda, el actor de ‘Mesa de regalos’ sorprendió al confesar que existe un miedo a raíz de las experiencias que ha visto en otras parejas tras llegar al altar.

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José Eduardo Derbez tiene miedo de casarse con Paola Dalay. / IG: @paodalay_2203

¿José Eduardo Derbez le tiene miedo al divorcio aunque no se ha casado?

José Eduardo Derbez confesó que ha conocido a varias parejas que antes de llegar al altar tienen una buena relación, pero cuando deciden casarse terminan, historia que no quiere que se repita con Paola Dalay, por lo que el matrimonio no es su prioridad:

“Yo conozco gente que lleva como diez años junta, con hijos, viviendo increíble. A alguno de los dos se le ocurre la p*ndejada de: ‘Nos casamos’, se casan y a la c**ngada. Como que también me da miedo que vaya a pasar eso. Y yo sí quiero seguir con mi mujer” José Eduardo Derbez

Pese a no estar casados, José Eduardo Derbez dejó claro el amor que siente por Paola Dalay y su hija menor, a quien le dieron la bienvenida en junio 2024.

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