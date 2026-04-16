José Eduardo Derbez y Paola Dalay desatan sospechas de haberse casado tras rumores de infidelidad: ¿Boda secreta?

¿José Eduardo Derbez se casó en secreto con su novia Paola Dalay? Una publicación de la influencer de moda y belleza levantó las sospechas tras rumores de presunta infidelidad, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez se conocieron a través de redes sociales. / Redes sociales

¿Paola Dalay le habría sido infiel José Eduardo Derbez?

Durante una plática en el pódcast Mixologando con Abelito, José Eduardo Derbez compartió una anécdota personal sobre una reunión en su casa junto a Paola Dalay. El actor explicó que, en medio del encuentro, comenzó a notar ciertos comportamientos que llamaron su atención mientras convivían con otros invitados.

“Me paso una vez que me dijo mi mujer: ‘Ay, van a venir unos amigos’. No soy celoso, pero soy muy observador y en chig*, estábamos ahí conviviendo todos y ya cuando se fue todo mundo de la reunión le dije: ‘Con el de allá, tú tuviste algo’. Yo soy muy observador y dije: ‘Ahí hubo algo’, cuando ya se fueron le dije: ‘Con ese güe... tuviste algo’. Y me dice: '¿Te dijo?’. Y yo: ‘A huev... No, pero te dirigías con él de forma diferente con los demás’. Había detallitos”, dijo José Eduardo Derbez en aquel entonces.

No obstante, la influencer no le fue infiel al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, solamente fue un encuentro con una persona de su pasado.

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Paola Dalay levantó sospechas de boda con José Eduardo Derbez. / IG: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez se casaron?

Paola Dalay compartió una publicación para celebrar el cumpleaños número 34 de José Eduardo Derbez, donde la palabra “esposo” fue lo que llamó la atención de los seguidores de la pareja.

“Hoy cumple años mi persona favorita, el amor de mi vida, el mejor amigo, esposo ilegal y papá del mundo entero. Espero que este nuevo año esté lleno de amor, trabajo, risas, alegrías, pero sobretodo mucha salud, que siempre seas ese hombre divertido, con humor negro, sonriente, que ve los problemas con humor” Paola Dalay

La influencer puntualizó diciendo: “Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños, amor de mi vida” y José Eduardo Derbez reaccionó: “Te amo mi amor gracias por todo y por ser la mejor y estar siempre”.

Sin embargo, hasta el momento no hay información de una boda ya realizada y tampoco que se celebre una ceremonia próximamente.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzó en redes sociales. De acuerdo con lo que la creadora de contenido con sus seguidores, el primer contacto entre ambos ocurrió a través de Instagram.

En una ocasión, la influencer realizó una dinámica de preguntas, donde le cuestionaron: "¿Cómo conociste a José Eduardo?”. A lo que ella respondió: “Nos conocimos por Instagram”. Con el paso del tiempo, la interacción se trasladó fuera de redes sociales y dio pie a una relación que se fue consolidando. En su perfil, una de las primeras publicaciones en las que aparecen juntos está fechada en marzo de 2020, lo que ha llevado a ubicar el inicio de su vínculo en un periodo previo a la pandemia y ahora tienen una hija.

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