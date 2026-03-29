José Eduardo Derbez habla de un triste secreto de su infancia y dice que ¡no quiere que se repita con su hija!

El actor y conductor José Eduardo Derbez compartió recientemente un recuerdo de su infancia que marcó su forma de ver la paternidad y que hoy busca no repetir con su hija, ¿qué dijo el conductor? Te revelamos los detalles.

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José Eduardo Derbez habla de su infancia y su decisión como padre. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, papás de José Eduardo Derbez?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo inició a finales de la década de los 80, cuando coincidieron en el entorno de la telenovela Simplemente María. Con el paso del tiempo comenzaron una relación sentimental y, en 1991, anunciaron el nacimiento de su hijo en común, José Eduardo Derbez.

La separación de la pareja ocurrió en 1996 y, a partir de ese momento, surgieron distintas versiones sobre lo que ocurrió durante su relación. Uno de los temas que generó conversación fue el señalado por Ruffo sobre una “boda falsa”, mientras que Derbez ha sostenido que se trató de una “fiesta temática” y que ella estaba al tanto de la situación.

Otro de los puntos que marcó esta etapa fue la custodia de su hijo. Victoria Ruffo obtuvo la custodia completa, lo que derivó en que Eugenio Derbez tuviera un contacto limitado con José Eduardo durante varios años. El actor ha mencionado en distintas ocasiones que no pudo convivir con su hijo durante su infancia, situación que, según ha expresado, tuvo un impacto en su vida personal.

Con el paso del tiempo, ambos volvieron a coincidir en un momento familiar, durante el nacimiento de su nieta. De acuerdo con lo compartido por Derbez, en ese encuentro intercambiaron un saludo cordial: “Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’”. Aunque ese acercamiento marcó un momento específico, el actor también ha señalado que prefiere no hablar públicamente sobre su expareja.

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José Eduardo Derbez: así busca no repetir su historia familiar con su hija. / IG: @victoriaruffo

¿Qué situación no quiere repetir José Eduardo Derbez con su hija?

El actor y conductor José Eduardo Derbez compartió cómo su experiencia durante la infancia influyó en la forma en la que hoy entiende la paternidad. Recordó que, en un inicio, no tenía interés en seguir una carrera dentro del medio artístico, debido a lo que vivió mientras crecía.

“Yo no quería porque eh como que había visto que esta carrera me había quitado mucho tiempo con mis papás, entonces dije, ‘No, pues yo no como que no le agarré amor a la carrera y dije, pues no’. Y quería ser abogado”, explicó Derbez en entrevista con Vida Sintonía.

Con el paso del tiempo, decidió probar en la actuación y encontró interés en el medio, lo que lo llevó a desarrollarse dentro de la industria. Sin embargo, esa experiencia personal marcó su perspectiva actual, especialmente ahora que ha formado su propia familia.

Sobre su rol como padre, el actor detalló que busca mantenerse cercano a su hija y compartir tiempo con ella en su día a día. “Intento que mis tiempos libres estar con ella, salir con ella, nos la llevamos al parque, o sea, hacer muchas cosas con ella. Y dos, siempre ponerla primero a ella que el trabajo”, comentó al explicar cómo organiza su rutina.

Además, expresó que su intención es acompañarla en distintas etapas de su crecimiento: “Y ya nada más que camine muy bien y que hable, yo feliz me la llevo a todos lados, todos lados, o sea, como chicle, literal. Entonces, es una forma de que sí quiero estar lo más presente con ella en su vida y no repetir lo que yo viví”, señaló al hablar de la relación que busca construir con su hija, nacida el 30 de junio del 2024 fruto de su relación con Paola Dalay.

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José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su infancia y su paternidad. / Redes sociales

¿Quién es José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez es un actor nacido el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México. Es hijo de la actriz Victoria Ruffo y del actor y comediante Eugenio Derbez, lo que lo vincula desde su origen con el medio artístico. También forma parte de una familia dedicada al entretenimiento, con hermanos como Vadhir, Aislinn y su hermana menor, hija de Alessandra Rosaldo.

Sus primeras apariciones en televisión ocurrieron desde temprana edad, participando en programas como *Derbez en cuando*. Años más tarde, inició formalmente su carrera como actor en producciones juveniles como Miss XV, donde interpretó a “Pato” Fuentes, y posteriormente en Qué pobres tan ricos, proyecto que le dio mayor proyección dentro de la televisión.

Además de la actuación, ha desarrollado una faceta como conductor en distintos programas. Ha formado parte del matutino Hoy y del programa Miembros al aire.

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