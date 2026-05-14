La casa de Eugenio Derbez está llena de ¡lujo y espacios enormes! Revelan VIDEO tras polémica por su fortuna

El nombre de Eugenio Derbez volvió a relucir en las conversaciones, luego de que se dieron a conocer imágenes y videos de parte de su mansión en California, las cuales dan cuenta de una casa con un sinfín de lujos que asemejan a los más exclusivos hoteles, todo esto en medio de la polémica porque se filtró presuntamente a cuánto asciende su fortuna.

Y es que el actor mexicano reside en Estados Unidos, desde hace varios años, lo que le ha permitido consolidar su carrera y acumular riqueza.

No te pierdas: José Eduardo Derbez habla de un triste secreto de su infancia y dice que ¡no quiere que se repita con su hija!

Eugenio Derbez vive en Estados Unidos. / Redes sociales

¿Cuál es la fortuna actual de Eugenio Derbez?

Según Celebrity Net Worth, la fortuna que posee el mexicano Eugenio Derbez presuntamente equivale a 30 millones de dólares en patrimonio neto, luego de su participación y realización en diversos proyectos,

El portal destacó la trayectoria artística del actor e hijo de la actriz Silvia Derbez y el publicista Eugenio González, desde su aparición en la televisión a temprana edad hasta su trabajo como director en programas como XHDRBZ, Vecinos y La familia P. Luche

No te pierdas: ¿Alessandra Rosaldo se quiso quitar la vida? Revela su dura lucha contra ansiedad y la depresión: “Soy una carga”

Eugenio Derbez tiene una fortuna de alrededor de 30 millones de dólares. / Redes sociales

¿Cómo es y qué tiene la casa de Eugenio Derbez en Estados Unidos?

A través de redes sociales y medios de comunicación es como se han conocido algunos detalles de la mansión de Eugenio Derbez en California, Estados Unidos.

Los reportes puntualizan que la casa del actor mexicano cuenta con un diseño minimalista, amplias áreas exteriores y grandes ventanales, que le dan un toque de lujo al espacio.

Además, posee acabados de mármol, paredes de cristal y una iluminación creada a gusto de la pareja, por un diseñador. Mientras que, uno de los elementos más destacados es el amplio jardín con el que cuenta la casa. En videos compartidos por integrantes de la familia, se observan árboles, zonas de pasto para descanso y elementos que, sin duda, ayudan a la relajación.

El sitio también cuenta con espacios como:



Piscina

Sala de cine

Terraza

Gimnasio

Cocina

No te pierdas: Eugenio Derbez habla del acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez: “No ha de ser importante”, dice

La mansión de Eugenio Derbez vuelve al foco; esto mostró en video. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto cuesta la casa de Eugenio Derbez?

Aunque no se conoce la cifra exacta, reportes de medios estiman que una propiedad en California se valúa entre los 8 y 14 millones de dólares.

Por lo que este podría ser el costo estimado de la casa donde actualmente radica el actor, productor y director Eugenio Derbez y su familia.

No te pierdas: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann festejan a su hija: Así fue la lujosa fiesta temática de dragones| FOTOS

En medio del escándalo por su dinero, reaparece la casa de Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Con quién vive Eugenio Derbez en Estados Unidos?

Desde hace varios años, Eugenio Derbez radica en California, Estados Unidos, junto con su esposa Alessandra Rosaldo y la hija de ambos. La mudanza ocurrió a finales de 2013 e inicios de 2014, luego del éxito del actor mexicano en la película No se aceptan devoluciones.

La pareja se casó el pasado 7 de julio de 2012, en una ceremonia llevada a cabo en la Parroquia Regina Coeli del Centro Histórico de la Ciudad de México. La boda concretó un noviazgo iniciado en 2006. El próximo mes de julio cumplirán 14 años de casados.

Fue en 2014 cuando Alessandra y Derbez tuvieron a la primera y única hija de su matrimonio. La cuarta hija de Eugenio ha tenido ya varias participaciones en el reality De Viaje con los Derbez, lo que le ha permitido hacerse conocida y sumar una importante cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram.

No te pierdas: Los Derbez: ¿Por qué todos son idénticos? Este es el personaje de genes fuertes, ¡No fue Silvia Derbez!