¿A Luis Roberto Guzmán le ganó la necesidad? El actor confiesa razones para volver a las telenovelas

El actor Luis Roberto Guzmán ha destacado por sus papeles en cine, televisión y teatro. Las telenovelas han formado parte de sus proyectos artísticos.

Ante su inesperado regreso a las telenovelas, el actor destapó los verdaderos motivos por los cuales se incorporará nuevamente a estos proyectos de Televisa tras varios años de ausencia. ¿Le ganó la necesidad?

Luis Roberto Guzmán reveló las razones por las que volvió a las telenovelas. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles fueron las últimas telenovelas en las que participó Luis Roberto Guzmán?

Luis Roberto Guzmán anunció que regresarán sus participaciones para telenovelas de Televisa. Su siguiente proyecto se llamará ‘Corazón de Marruecos’, de la productora Rosy Ocampo.

Una de las últimas telenovelas en la que participó el actor fue en el año 2021 en ‘La mexicana y el güero’, donde compartió escenas al lado de Itatí Cantoral, Juan Soler, Jacqueline Andere, Nora Salinas, Irán Castillo, entre otros más.

Para 2023 tuvo una última participación en una telenovela. ‘Tierra de esperanza’ fue el proyecto en el que estuvo con Carolina Miranda, Andrés Palacios, Mariana Seoane y Sofía Castro.

Después de estas dos producciones, el actor se alejó de la pantalla chica y estuvo en series para plataformas y principalmente en el teatro.

Luego de anunciar este 2026 que participaría nuevamente en una telenovela, confesó los motivos por los cuales volverá a estos proyectos.

Luis Roberto Guzmán participó en su última telenovela en 2023. / Foto: IG: @luisrobertoguzman.

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¿Por qué Luis Roberto Guzmán volvió a las telenovelas?

Tras anunciar su participación en la telenovela ‘Corazón de Marruecos’, Luis Roberto Guzmán reveló los motivos por los que decidió volver a estos proyectos con Televisa.

Señaló que fue por dos razones; la primera por la narrativa de la historia, así como su desarrollo. En tanto, la razón fue el personaje que interpretará, ya que tiene un alto nivel de complejidad, aseguró.

“Leyendo la narrativa, cómo está contada (…) me llamó muchísimo la atención el personaje, el nivel de complejidad que tiene. Son el tipo de personajes que me gusta interpretar y darles forma”. Luis Roberto Guzmán.

Agregó que también influyeron los actores con los que estará en este proyecto, ya que detalló que le gusta trabajar con colegas.

“Trabajar con colegas con los que hace muchos años no habíamos tenido nuevamente la oportunidad de trabajar juntos y también encontrarme con nuevos colegas”. Luis Roberto Guzmán.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno oficial, ‘Corazón de Marruecos’ estará protagonizada por Daniela Romo, José Ron, Mark Tacher, Arcelia Ramírez, entre otros más.

La razón por la que Luis Roberto Guzmán estará en las telenovelas nuevamente es por la historia que el futuro proyecto contará, así como su personaje. Por lo tanto, no se debe a alguna necesidad económica que el actor esté atravesando, de acuerdo a sus declaraciones.

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¿Quién es Luis Roberto Guzmán?

Luis Roberto Guzmán es un actor que ha participado en diferentes producciones para el cine, teatro y televisión. Tiene actualmente 53 años de edad y es de origen puertorriqueño.

Una de las series y proyectos con los que el actor ganó mucha fama fue con ‘El pantera’, así como su actuación en la telenovela ‘Alborada’.

Recientemente estuvo involucrado en la obra de teatro ‘Por la punta de la nariz… ganó la presidencia’ al lado de Roberto Sosa, la misma que ambos protagonizan.

No se sabe si Luis Roberto Guzmán tiene pareja, ya que ha mantenido sus relaciones sentimentales lejos de la vida pública.