El galán de televisión que se alejó de las telenovelas: Tras años de “retiro”, revela la razón: ¿Quién es?

Hace pocos días, se rumoraba que Lalo España podría estar pensando en su retiro de la televisión, esto debido a que anunciaba que salía de un importante proyecto en el que participaba.

De igual manera, un actor de telenovelas, convertido en uno de los rostros más reconocibles de las telenovelas mexicanas, parecía se había retirado de la televisión por su ausencia en la pantalla chica. Hoy, a sus 52 años, el actor rompe el silencio y revela las razones detrás de su alejamiento. ¿Qué sucedió exactamente?

Pixabay

¿Qué famoso galán de telenovelas abandonó la actuación?

Hasta hace unos años, Luis Roberto Guzmán era un referente en las telenovelas mexicanas, sus papeles (casi siempre como “galán”) lo convirtieron entre los favoritos de la los televidentes y un recurrente en este tipo de producciones.

Principalmente trabajó en proyectos de la televisora de San Ángel, en donde encontró papeles de manera continua, y así poco a poco fue un habitual de la televisión.

Además de sus trabajos en televisión, debido al éxito y el talento actoral por parte de Luis Roberto, fue llamado a proyectos internacionales en los que también destacó. Tras estar en el pico de su carrera, un retiro de las grabaciones generó especulaciones. ¿Por qué se fue?

Mira: ¿Mijares se retira de los escenarios? Revelamos la verdadera razón de su pausa

Luis Roberto Guzmán contó cómo murió su padre / IG: @luisrobertoguzman

¿Por qué el actor Luis Roberto Guzmán se retiró de las telenovelas?

Luis Roberto Guzmán, originario de Puerto Rico, irrumpió en la escena de las telenovelas mexicanas en el año 2000 con su participación en Siempre te amaré, sorprendiendo al público con su actuación y atractivo físico.

A pesar de su éxito, Guzmán decidió tomar distancia de las telenovelas. Durante meses, su ausencia fue tema de especulación en redes sociales y medios de espectáculos.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, el actor finalmente aclaró los rumores:

Una pausa solo por el teatro, me he tomado el tiempo de estar en este proyecto solamente (Por la punta de la nariz), en noviembre voy a cumplir un año competamente dedicado, desde el proceso de ensayos hasta las representaciones. (...) Estaré aquí un rato más. Luis Roberto Guzmán

Guzmán explicó que no se trató de un retiro definitivo, sino de una pausa necesaria . Añadió que ha estado desarrollando proyectos personales, y que será hasta el próximo año cuando evalúe la posibilidad de volver a la televisión, a partir de su trabajo en la obra de teatro en la que participa, aseguró tomará un descanso.

Mira: ¡Lupita D’Alessio se retira! Su hijo Ernesto D’Alessio lo confirma: VIDEO

¿En qué telenovelas trabajó el actor Luis Roberto Guzmán?

Luis Roberto Guzmán, originario de Bayamón, Puerto Rico, nació el 9 de abril de 1973. Desde temprana edad sintió una gran pasión por las artes escénicas, lo que lo llevó a mudarse a México para formarse como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito actoral en América Latina.

Aunque inició su trayectoria artística en la década de 1990, fue en el año 2000 cuando alcanzó la fama al participar en la telenovela mexicana Siempre te amaré. En series de acción como El Pantera, interpretó a un antihéroe que lo consolidó como un actor con amplio rango interpretativo, para muchos, considerado su papel más importante, ya que fue el protagonista.

Pronto se convirtió en uno de los actores favoritos de Televisa, participando en producciones como:



Amigas y rivales ,

, Sin pecado concebido ,

, Entre el amor y el odio , y la entrañable telenovela infantil

, y la entrañable telenovela infantil Alegrijes y rebujos

Además de su trabajo en la televisión mexicana, Luis Roberto Guzmán ha participado en series internacionales, tanto en producciones de habla hispana como en plataformas de streaming:



¿Quién mató a Sara?

Cobra Kai (participación especial)

María Magdalena

Narcos (Netflix)

Mira: ¿Qué fue de Adela Noriega?: El enigma detrás de su retiro y el anhelo de su regreso a las telenovelas