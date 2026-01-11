Osvaldo Benavides revela el “placer secreto” que lo regresó a las telenovelas ¡lo tenía bien guardado!

Luego de varios años alejado del melodrama, Osvaldo Benavides habló sobre su regreso a las telenovelas y el gusto que le ha representado volver a este formato. El actor compartió confesó su secreto y cuál es el placer que le hizo regresar a este tipo de historias, con las que tiene una relación cercana desde los inicios de su carrera.

Osvaldo Benavides volvió a la pantalla chica para interpretar a Alonso, el protagonista de Hermanas: un amor compartido, producción con la que volvió al melodrama tras varios años de ausencia. El actor se integra a esta historia junto a Adriana Louvier, con quien comparte los ejes principales de la trama, centrada en los vínculos familiares y las relaciones personales.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Benavides habló sobre el trabajo que realiza junto a su compañera de reparto para construir la dinámica entre sus personajes. “Vamos encontrando siempre en las escenas cómo divertirse y jugar para lograr que haya la química entre la pareja que somos Adriana (Louvier) para que sea chistosa, no se quede en lo cursi y a nosotros nos divierta”, señaló.

¿Cuál es el “placer secreto” por el que Osvaldo Benavides regresó a las telenovelas?

Osvaldo Benavides habló sobre el placer secreto que lo llevó a regresar a las telenovelas después de varios años alejado de este formato. El actor explicó que a lo largo de su carrera ha transitado por distintos proyectos, lo que lo mantuvo durante un tiempo fuera del melodrama, hasta que surgió la oportunidad de regresar a sus inicios.

“Siempre he hecho un poquito de todo. Hace rato que no hacía telenovelas, como 10 años, el trabajo me llevó por otros caminos y disfruto el ritmo, la velocidad y me gusta, no sé si esto se va a oír bien o no, pero es la verdad, no ensayar las escenas y que queden en la primera toma con la frescura con la que a veces sale en esos ensayos cuando no se graban y cuando todos estamos de acuerdo pido que los graben”, dijo el actor de telenovelas como María, la del barrio, A que no me dejas y Lo que la vida me robó.

El actor también señaló que este tipo de trabajo exige rapidez, concentración y presencia constante en el set, algo que considera parte esencial del formato y reiteró que eso es lo que más le gusta de las telenovelas porque “tienes que estar presente en el momento con lo que hay para hacer que la cosa funcione, no es fácil, suena fácil, pero no lo es”.

¿Quién es Osvaldo Benavides?

Osvaldo Benavides es un actor nacido el 14 de junio de 1979 en la Ciudad de México, cuya carrera comenzó desde temprana edad en la televisión. Su primer acercamiento a la actuación fue en la telenovela El abuelo y yo, aunque su nombre se volvió ampliamente conocido por interpretar a Nandito de la Vega Hernández en María la del barrio, personaje que lo posicionó ante el público. Con el paso del tiempo, consolidó su presencia en telenovelas y series como Te sigo amando, Soy tu fan y Cloroformo, alternando su trabajo en distintos formatos.

Además de la televisión, Benavides desarrolló una trayectoria constante en el cine y el teatro. Ha participado en películas como La primera noche, Piedras Verdes, Por la libre y Un mundo maravilloso, así como en diversas puestas en escena, entre ellas:



Trainspotting

El Graduado

Duele.

A la par de su trabajo como actor, también se ha desempeñado como director. En años recientes ha retomado su participación en telenovelas con proyectos como La que no podía amar, Lo que la vida me robó y A que no me dejas, donde interpretó a Adrián Olmedo Rodríguez.

