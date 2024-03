Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides piden sacar a conductora de ‘Sale el sol’ en entrevista ¡No la querían!

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides dieron mucho de qué hablar luego de que trascendió que condicionaron a la producción del matutino de Sale el sol sobre la entrevista que concederían como promoción de su más reciente película Noche de bodas. ¡No querían que una conductora estuviera presente en el foro!

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides condicionan al matutino ‘Sale el sol’

Se trata de Joanna Vega-Biestro quien expuso en vivo cómo fue que Ludwika y Osvaldo se negaron a acudir al foro de Sale el sol si ella estaba presente.

En la sección del programa de nombre Pajaros en el alambre, Vega-Biestro compartió a las cámaras que ambos histriones le pidieron a la producción que la conductora se retirara del foro cuando ellos acudieran a Imagen TV para la entrevista, de otra manera no podría suceder la promoción.

¿Cómo reaccionó Joanna Vega-Biestro a la petición de Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides?

“Yo estoy muy triste porque Ludwika paleta y Osvaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero, pues, pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista” Joanna Vega-Biestro

Con gran sopresa, Joanna comentó que esta polémica condición fue a raíz de que criticó la reacción de Ludwika y Osvaldo luego de que se dio a conocer que dos extras perdieron la vida en medio de las grabaciones de Noches de boda.

“Yo sí lo digo de frente. Critiqué la reacción de Ludwika y Osvaldo, que forman parte de esta película. Para mi punto de vista no lo hicieron bien. Eso fue en 2022. Estamos en 2024. Poco rencorosos… De ahí en fuera, yo no he dicho nada más”, agregó.

Finalmente, Joanna Vega-Biestro agradeció el apoyo de la producción de Sale el sol al no permitir que ella abandonara el foro para recibir a Paleta y Benavides. Por esta razón, remarcó que los histriones no acudirían al programa.

“Agradezco a la producción que les dijo: ‘Si no está Joanna, mejor no vengan’. Entonces no van a venir y sí quiero hacerlo público porque… Eso de condicionar preguntas o quién va a estar, pues creo que no está bien. Mejor si ustedes tienen un argumento, vengan y defiéndanlo. Este espacio está abierto y todos estamos abiertos para poder tener un diálogo”.

Agregó: “Si se habla de una respuesta hacia una tragedia dando una opinión sin ofender a nadie, el hablar de una mala reacción tampoco se me hace como pare decir: ‘Ay, que no esté ella’”.

Al momento, Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides no se ha pronunciado con respecto a las palabras de Joanna Vega-Biestro.

