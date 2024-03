Osvaldo Benavides confiesa que anduvo con Ludwika Paleta: “Fuimos novios de manita sudada”

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta se encuentran promocionando la película ‘Noche de bodas’, que actualmente está en las salas de cine en México. Los actores, protagonistas de la película, asistieron al programa ‘Pinky Promise’, donde además de hablar de su película, revelaron su romance de juventud.

Aunque los actores hoy en día son grandes amigos, se conocieron de niños, durante la telenovela ‘El abuelo y yo’. Más tarde coincidieron en la telenovela ‘María la del barrio’, donde actuaron junto a Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral.

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta en ‘María la del barrio’ / Archivo

Osvaldo Benavides y Ludwika hablan de su noviazgo en ‘Pinky promise’

Fue en ‘Pinky Promise’ donde se le cuestionó a Osvaldo Benavides si alguna vez sus romances en la ficción se volvieron reales. A esta pregunta, el actor de ‘Nandito’ afirmó que muchas veces le ha pasado: “Sí, varias veces”, expresó Benavides, mientras volteaba a ver a Ludwika Paleta, quien dijo “suele pasar, se presta”.

“Mi abuela, que me quiere mucho, me critica y me dice ‘siempre se enamora de las niñas con las que sale en las novelas’”, dijo Osvaldo Benavides y agregó: “pues, dónde conoces gente pues en el trabajo, claro que va a pasar algo”.

Ante esta respuesta, Karla Díaz preguntó si ambos fueron novios cuando eran niños. Ambos sorprendieron al afirmar con la cabeza y Benavides contestó “Después de María la del barrio” y agregó “sí, de manita sudada”.

Los actores no dieron más detalles sobre este romance, por lo que se desconoce cuánto duraron y en qué época habrían sido novios.

Este no sería el único romance de Osvaldo tras un proyecto. Recordemos que anduvo con Esmeralda Pimentel, a quien conoció en el set de ‘La bella y las bestias’.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides protagonizan ‘Noche de bodas’. / Instagram: @ludwika_paleta

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides se cononcieron en ‘El abuelo y yo’

Osvaldo Benavides hizo su debut actoral a la temprana edad de 12 años en la telenovela infantil ‘El abuelo y yo’. En esta producción, interpretó el papel de ‘Paco’, uno de los niños de la pandilla protagonista. La serie no solo marcó el inicio de su carrera, sino también el de otros talentos juveniles como Ludwika Paleta, Flor Edwarda Gurrola, Gael García Bernal, Diego Luna y Jorge Poza.

Jorge Poza, Gael García, Diego Luna y Osvaldo Benavides en ‘Mi abuelo y yo’. / Redes sociales

Por su parte, Ludwika Paleta también destacó en esta telenovela de 1992, interpretó el personaje de ‘María Isabel’. Su participación en ‘El abuelo y yo’ ayudó a consolidar su carrera como actriz desde una edad temprana y la lanzó a la fama dentro del ámbito televisivo.

