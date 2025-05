Ludwika Paleta confiesa su mayor error como mamá, ¿su hijo se lo reprocha?

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz Ludwika Paleta comentó cómo es llevar su carrera a la par de la maternidad, pues recordemos que es mamá de tres. Nicolás Haza, uno de sus hijos ya es mayor de edad y ha comenzado su carrera con pasos firmes dentro de la actuación. Al respecto, Ludwika se mostró abierta al hablar de sus errores y aciertos como mamá, ¿qué dijo?

Ludwika Paleta debutó en la maternidad a los 20 años. / Instagram.

¿Cuántos hijos tiene Luwdika Paleta?

La actriz Ludwika Paleta debutó en la maternidad a los 20 años, en 1999, con el nacimiento de Nicolás, fruto de su relación con Plutarco Haza. La actriz de telenovelas y series como ‘Madre sólo hay dos’ repitió nuevamente la experiencia hasta 16 años más tarde, cuando tuvo a sus mellizos en 2017, fruto de su relación con el empresario Emiliano Salinas.

El tiempo que dejó pasar entre sus embarazos llenaron de experiencia y madurez a la actriz, quien ahora reconoce que con su primer hijo, cometió algunos errores que no está dispuesta a repetir con sus pequeños.

El joven actor no se deja intimidar por las amenazas que recibió su mamá y se mostró despreocupado. / Instagram.

¿Cuál es el mayor error que la actriz Ludwika Paleta ha tenido como mamá?

La actriz de 46 años aseguró que ahora mismo intenta llevar su carrera profesional de una manera paralela a la maternidad, pero sin que esto la obligue a ausentarse del crecimiento de sus pequeños. Esto también explica porque Ludwika ahora evita los eventos sociales y prefiere estar en casa para cumplir con su rol maternal.

“Estoy en un momento de mi vida en dónde decidí, cosa que no hice con mi hijo Nicolás, estar presente en todos los momentos de la vida de mis hijos, porque se pasa tan rápido que no me quiero perder un momento de sus vidas”, reveló en encuentro con la prensa.

Ludwika Paleta ahora intenta no perderse los momentos especiales de sus hijos menores. / Instagram.

¿Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, tiene algún reproche hacia la actriz?

Por lo anterior, surgió la duda sobre la relación que lleva con Nicolás, de 25 años, y si estas ausencias pudieron haber afectado la dinámica entre ellos. Al respecto, Ludwika aclaró que está convencida que su primer hijo entiende que, al ser una mamá muy joven, tuvo que aprender de golpe muchas cosas.

“No, yo creo que Nicolás lo entiende muy bien. Nicolás y yo crecimos juntos, Nicolás y yo hermanos niños, crecimos juntos, yo era una niña cuando lo tuve, creo que lo entiende muy bien”, dijo.

Pese a lo dicho por Ludwika, reconoció estar orgullosa del esfuerzo que Nicolás ha demostrado en sus primeros trabajos como actor, pues aseguró que ha logrado todo él solo y sabe apreciar sus triunfos porque pese a no ser una mamá presente, siempre estuvo para aconsejarlo y darle ese soporte que sólo las mamás pueden.

“No estuve tan presente como con mis hijos ahora, pero sí fui una mamá que estuvo ahí para él, Nicolás es un chavo que sabe lo que es ganarse las cosas por su propio mérito y creo que eso es la clave para saber apreciar las cosas”, aseguró.

En días recientes, el joven, Nicolás Haza, hizo gala de la madurez que habla su mamá al responder tajante ante los cuestionamientos sobre las amenazas que Ludwika denunció en enero pasado. “Yo creo que llegan muchos mensajes todo el tiempo, desde los increíbles que te felicitan, hasta esos que hasta cierto punto son algo normal, sobre todo cuando eres alguien público y creo que no hay que tomarlos muy en serio, es parte de”, dijo el joven, restándole importancia al tema y dejando claro que él vive lleno de tranquilidad.