¿Por qué Ludwika Paleta se molestó con Joanna Vega-Biestro? La conductora habla de su conflicto con la actriz

En las últimas semanas, Ludwika Paleta y Óscar Benavides han estado promocionando su nueva película, Noche de bodas. Como parte de la gira de medios, los histriones quisieron pactar un encuentro con Sale el sol.

No obstante, las celebridades le exigieron a la producción del programa que Joanna Vega-Biestro no estuviera presente durante la entrevista. Esta información fue revelada por la propia conductora, quien dijo estar muy triste por esta situación.

“Yo estoy muy triste porque Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero, pues, pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista” Joanna Vega-Biestro

En aquel momento, la también periodista mencionó que los actores se molestaron con ella a raíz de la crítica que dio por su reacción ante los dos extras que perdieron la vida durante el rodaje de la cinta.

Joanna Vega-Biestro habla de su conflicto con Ludwika Paleta

A casi un mes de lo sucedido, Joanna Vega-Biestro dio más detalles del conflicto que tiene con Ludwika Paleta. Mediante una entrevista reciente para el pódcast ‘En estado burresco’, la conductora dijo no estar arrepentida de lo que dijo sobre la actriz y Óscar Benavides.

“Dije: ‘Estás hablando de dos personas con las que estabas conviviendo, que trabajaban para ti o en tu producción’. La verdad fue de llamar la atención la poca empatía que tuvieron porque era de: ‘para qué se meten al mar’”. Joanna Vega-Biestro

La presentadora también agradeció que el productor de Sale el sol la defendiera y optara por perder la entrevista: “El productor dijo ‘entonces que no vengan’, y lo dijo de la manera más correcta. No quieres venir a promocionar tu película, no vengas, seguramente tendrás más espacios”, manifestó.

Para finalizar, dejó en claro que, en ningún momento, insultó a Paleta o Benavides, ya que solamente dio “su opinión honesta” ante un hecho tan grave. Recordemos que en la filmación de la película en occtubre de 2022, dos extras perdieron la vida. Se trató de Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, extras en la cinta ‘Noche de bodas’, quienes lamentablemente sufrieron un accidente mortal en una playa en Oaxaca.

“Yo dije: ‘Qué poca empatía hacia dos personas que perdieron la vida’. Hicieron como que no pasaba nada. Ya lo hicieron hasta después que sintieron a toda la gente. ¡Eran compañeros!”, indicó. En aquel momento, algunas personas tacharon de fría a Ludwika porque tardaron en reaccionar, aunque después se solildarizaron con las familias de las víctimas.

Y agregó: “Yo no dije ‘Ludwika esto’, hablé del hecho. Mi trabajo es hablar de las cosas que están”.

