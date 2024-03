¿Qué pasará con ‘Cuacolandia’ tras el fallecimiento de Elena Larrea? Su hermana hace controvertido anuncio

Ante el reciente fallecimiento de la activista e influencer, Elena Larrea, seguidores se han preguntado qué pasará con el refugio de caballos que tenía llamado ‘Cuacolandia’, mismo que solventaba gracias a una página para adultos.

Es por ello que la hermana de la activista, Beatriz Larrea, habló respecto al futuro del santuario animal. Sin embargo, la controversia sobre el anuncio que hizo no se hizo esperar.

Afortunadamente, la familia decidió continuar con el legado de Elena y mantener el funcionamiento del refugio.

“Hemos tomado la decisión de seguir con ‘Cuacolandia’ con la misma organización que tenía Elena”, expresó la hermana de la fallecida activista y también precisó que ella será la directora al mismo tiempo que añadía: “Creo que ella querría de mí que yo saliera y diera la cara y los tratara (a los caballos) con el mismo cariño y el mismo respeto que ella les tuvo a través de los años”.

Checa: Tania Rincón y sus hijos disfrutan de vacaciones en Japón, junto a su nuevo novio

“Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas en la cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con ‘Cuacolandia’, con la misma organización que tenía Elena”, anunció.

Las declaraciones de Beatriz generaron una ola de críticas por el distanciamiento entre Elena y su familia, ya que la activista había optado por abrir una cuenta en la página azul para solventar los gastos del refugio, algo que a ellos no les pareció y tuvieron diferencias.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’… Perdí contacto con mi familia”, contó en una ocasión Elena.

Puedes ver: Fiscalía del Edomex emite ficha de búsqueda para exintegrante de Acapulco Shore; revelan detalles

Cuacolandia seguirá existiendo / Instagram

El anuncio de Beatriz Larrea provocó debates sobre el momento en que la familia decidió intervenir en ‘Cuacolandia’ y las discrepancias previas con Elena. Mientras algunos cuestionaron la tardía implicación de la familia en el refugio, otros optaron por esperar y observar cómo se desarrollará la gestión de Beatriz en ‘Cuacolandia’ antes de emitir opiniones definitivas.

¿Qué es ‘Cuacolandia’ y quién era Elena Larrea?

‘Cuacolandia’ está ubicado en Atlixco, Puebla y el trabajo de Elena fue crucial para darle una segunda oportunidad a más de 300 caballos desde 2019.

Elena falleció el 19 de marzo a los 31 años por una trombosis luego de una cirugía plástica. La activista era conocida por su labor en la protección y rescate de caballos maltratados.

Mira: ‘El Capi’ Pérez y Luz Elena protagonizan vergonzoza caída en plena transmisión de ‘Venga la alegría’