Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas tras 10 años de ausencia: ¿cuál es su nuevo proyecto?

Después de participar en la telenovela A que no me dejas, en 2015, Osvaldo Benavides se alejó de este formato televisivo para triunfar en la muy exitosa serie de Netflix Monarca y en la prestigiada serie estadounidense The good doctor. Ahora vuelve a la pantalla chica con el melodrama Hermanas, un amor compartido, producida por Silvia Cano. La vida personal del actor tiene un papel muy importante y es por ello que sus hijos fueron un motivo para elegir este proyecto.

Osvaldo Benavides sufre picadura de una abeja / IG: @osvaldobenavides

¿Por qué el actor Osvaldo Benavides aceptó trabajar en la telenovela Hermanas, un amor compartido?

“Se filma en la Ciudad de México. No se trabaja los fines de semana. Para mí es importante que haya ciertas condiciones en proyectos de tantos meses, tan demandantes, con tantas horas, para poder estar con mis hijos. Y eso lo busco ya en todo lo que hago, porque soy padre y me interesa mi paternidad y la relación con ellos”.

“Hoy en día lo que me pega más son los proyectos que me exigen estar lejos de mis hijos. Esos son los más duros para mí. Cuando pasa eso, los viajo o arreglo para tener momentos para regresar a verlos. No me permito no estar cerca. Me ha tocado estar 3 meses alejado y sí desgasta. Llega un momento en el que ya quieres regresar a tu casa”.

Te puede interesar: La productora Silvia Cano ya prepara su próximo proyecto en Televisa

Osvaldo Benavides y Adriana Louvier en Hermanas / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cuál es la importancia de las telenovelas mexicanas para el actor Osvaldo Benavides?

Las telenovelas mexicanas aún tienen un gran éxito de audiencia. Muchos actores y actrices que iniciaron en estas posteriormente reniegan de ellas, las menosprecian y las rechazan tajantemente cuando comienzan a hacer series o películas. Incluso figuras como Damián Alcázar llegaron a declarar que las telenovelas eran ‘basura’ para la gente. En contraste, Osvaldo no comparte esta postura.

El actor respeta completamente a quienes no quieren hacer telenovelas, pero él defiende el trabajo que se hace en ellas: “Estoy muy consciente del impacto que tienen y cómo la gente aún las ve. A pesar de que las plataformas comenzaron con todo en el mercado, la gran mayoría de las personas ven la televisión abierta. Eso tiene un valor para alguien que se dio a conocer por las telenovelas, por lo menos en el inicio de mi carrera. Hay que darle su espacio también”.

“Además, las telenovelas son un medio muy particular y vertiginoso. Se producen muchos minutos al día, y eso supone un reto. Sí es verdad que de pronto en algunos proyectos es difícil actuar ciertos personajes, pero también depende de la habilidad de uno para moverle ahí, para que no se quede en lo que está escrito y poderle meter la chispa, para que sí te logres divertir”.

Te puede interesar: Mariana Lodoza conquista con su papel de Maribel en la telenovela Regalo de amor en Las estrellas

Osvaldo Benavides y Thalía, revista / Archivo TVNotas

¿Por qué Osvaldo Benavides aceptó regresar a una telenovela?

Por otra parte, Osvaldo se sinceró sobre otra de las razones que le hicieron dar el sí a este proyecto: “Saber que la produce Silvia Cano, a quien conozco de tantos años. Me gusta la historia, el personaje. Me agarran en buen momento, cerrando otros proyectos. Tengo ganas de trabajar. Hace mucho que no hacía una telenovela y hay una parte de mí que dice: ‘Quiero volver a jugar ahí, a ver qué se siente’. Tengo curiosidad. Si no las había hecho no es porque estuviera negado, sino porque me encontraba haciendo otras cosas”, concluyó.

La productora Silvia Cano revela el papel que hará Osvaldo Benavides en Hermanas, un amor compartido

“Todos, al principio, siempre hacemos negociaciones. Yo lo que hago es que los actores trabajen y estén tranquilos. Con Osvaldo se pudo acomodar. Él será un papá increíble en la historia, al igual que en la vida real . Le mandé los libretos, le gustó todo y comenzamos a negociar tiempos y necesidades”.

Silvia Cano, productora de Hermanas / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cuántos años de trayectoria lleva el actor Osvaldo Benavides?

Aunque inició su carrera a los 9 años en unitarios y melodramas, fue en 1995 cuando saltó a la popularidad con el personaje de “Nandito” en la telenovela María la del barrio

Le siguieron otros melodramas como: Locura de amor y Lo que la vida me robó . En 2015 protagonizó la primera parte de A que no me dejas .

y . En 2015 protagonizó la primera parte de . Ha participado en más de 15 películas, la mayoría de ellas en el rol estelar, como: Por la libre , La segunda noche , Me late chocolate , Mentada de padre y Noche de bodas .

, , , y . En 2019 fue uno de los protagonistas de la serie de Netflix Monarca, a la que le han seguido otras como: La suerte de Loli, The good doctor y Cada minuto cuenta

Mira: Osvaldo Benavides aparece con el rostro desfigurado en redes sociales ¿Qué le pasó?

Para conocer más sobre tu fortuna y tu horóscopo, o saber acerca de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.