Angélica Vale reacciona a la aparición de Fátima Bosch en La fea más bella ¿qué papel tenía?

Antes de que empieces a sacar conclusiones, aquí va la verdad completa. El chisme que une a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con la icónica telenovela mexicana La fea más bella ha encendido las redes sociales. ¡Te contamos todo!

La fea más bella / Internet

¿Por qué Fátima Bosch se volvió tendencia tras ganar Miss Universo 2025?

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, un logro que la catapultó a la fama mundial. Sin embargo, su triunfo no estuvo exento de polémica: mientras miles celebraban su belleza y desempeño, otros cuestionaban la legalidad del certamen. En medio de este revuelo, surgió un rumor inesperado que la vinculó con la icónica telenovela mexicana La fea más bella.

Todo comenzó cuando usuarios de TikTok viralizaron un video que aseguraba que Fátima Bosch había aparecido en un capítulo de la adaptación mexicana de Yo soy Betty, la fea. ¿La razón? En la trama se menciona a una modelo llamada Fátima Bosch, lo que desató teorías y memes en redes sociales.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Fátima Bosch, Miss Universo 2025, realmente salió en La fea más bella?

La pregunta que todos se hicieron fue si la Miss Universo 2025 había tenido una participación en la telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil. El video viral mostraba una escena donde Marcia, personaje interpretado por Elizabeth Álvarez, se ponía celosa de una modelo llamada Fátima Bosch. Esto hizo que muchos creyeran que se trataba de la misma persona.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. El personaje existió, pero fue interpretado por la actriz mexicana Tania Vázquez. En 2007, año en que se estrenó la telenovela, Fátima Bosch tenía apenas siete años, por lo que era imposible que hubiera participado en la producción.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre el rumor que vincula a Fátima Bosch con La fea más bella?

Ante la ola de especulaciones, Angélica Vale decidió aclarar la situación en su programa de radio. Con su característico sentido del humor, la actriz comparó la coincidencia con las predicciones de Los Simpson:

“Fátima Bosch se llamaba una de las modelos que Marcia se ponía celosa con don Fernando y no me acuerdo quién era, ¿era Jackie Bracamontes? Pero ¿no está muy chistoso? Ya somos como Los Simpson” Angélica Vale

La protagonista de La fea más bella agregó que el personaje era considerado “la modelo más guapa” en la trama, lo que le pareció aún más curioso:

“Qué chistoso. Fátima Bosch... era la modelo más guapa y entonces Marcia se ponía celosa de Fátima Bosch. La verdad es que sí me dio muchísima risa la coincidencia”, dijo la actriz.

Incluso, un locutor bromeó con la idea de que la telenovela pudo haber inspirado a la actual Miss Universo:

“A lo mejor ustedes la motivaron. Imagínense a Fátima de chiquita, a los nueve años, viendo La fea más bella”. Angélica Vale

¿Cuál fue la reacción de Fátima Bosch ante el TikTok viral sobre La fea más bella?

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha comentado nada sobre su supuesta aparición en la telenovela. La reina de belleza se ha mantenido activa en redes sociales desde que ganó el certamen, compartiendo detalles de sus primeros días como Miss Universo 2025, pero sin tocar el tema del TikTok viral.

Lo cierto es que esta coincidencia ha generado conversación en las redes sociales y ha unido dos mundos: el de las telenovelas clásicas y el de los certámenes internacionales. ¿Casualidad o destino? Por ahora, solo queda reírse de la curiosa conexión que hizo explotar las redes.