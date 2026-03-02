Víctor García, ex de La academia, explota y revela ¿por qué se alejó de la TV por años? “Me sentí perdido”

Tras la muerte de Héctor Zamorano, ex de La academia primera generación, varios excompañeros han salido a hablar tanto de él, como de su experiencia en el programa. Uno de ellos fue Víctor García, quien salió de TV Azteca en 2013, y recientemente reveló cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Te contamos más.

Víctor García habló como nunca de su esposa y su hija en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. / IG

¿En qué lugar quedó Víctor García en La academia primera generación?

Víctor García participó en la primera generación de La academia en 2002, el programa musical de TV Azteca que marcó un antes y un después en la televisión mexicana.

Se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público a lo largo de la competencia, y aunque llegó hasta la final, tuvo que conformarse con el segundo lugar de la primera edición. Aunque no se llevó el primer puesto, su carrera artística despegó con fuerza tras el reality, permitiéndole lanzar discos y protagonizar telenovelas.

La ganadora de esa primera generación fue Myriam Montemayor, conocida artísticamente como Myriam, quien se coronó como la triunfadora absoluta del programa de TV Azteca.

Te puede interesar: Víctor García anuncia su regreso a la música

Funeral de Héctor Zamorano: Ex de La academia revela que no asistirá al funeral, ¿por qué? “No sé ni dónde” / Redes sociales y canva

¿Por qué Víctor García, ex de La academia, salió de la TV?

Durante su participación en el pódcast Radioshow, Víctor García compartió detalles sobre una etapa que, asegura, fue determinante en su vida profesional y personal.

El intérprete confesó que, aunque su verdadera pasión siempre fue la música, en algún momento tuvo que aceptar oportunidades que no necesariamente respondían a sus aspiraciones artísticas.

“ En algún momento por necesidad tuve que tomar la opción de hacer telenovelas, me aventé como tres protagónicos. (…) No me estaba dedicando a lo que me apasiona y me gusta, como lo es la música ”, relató.

Al abordar directamente el tema de su salida de TV Azteca, el cantante fue claro al señalar que no se trató de un conflicto personal, sino de una falta de oportunidades para desarrollarse como artista musical:

En algún momento me sentí perdido por la falta de alguien que me ayudara a encaminar mi carrera. (...) No estaban los elementos, la música, no había programas de televisión para eso Víctor García

García comentó que dentro de la empresa encontró limitaciones que, desde su perspectiva, impedían impulsar su faceta como cantante, principal razón por la que tomó la decisión de dar un paso al costado.

Minuto 56:30

Lee: Víctor García confiesa haber sentido náuseas cuando le dijeron: “Te amo”

¿Cuáles son las canciones más famosas de Víctor García?

Víctor Alejandro García Pérez alcanzó la fama en 2002 gracias a La academia. Posteriormente participó en el programa Desafío de estrellas, del cual tuvo que salir por motivos de salud.

Víctor incursionó en la actuación con papeles protagónicos en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez y Pobre rico, pobre.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran las siguientes:



1. “Otra vez”: Uno de los sencillos románticos que tiene.

2. “Arráncame”: Tema que se convirtió en uno de los más representativos de su repertorio.

3. “Ayer te pedí”: Canción de desamor

Tal vez te interese: Piden foto a Víctor García y su reacción causó confusión en redes: "¿Qué habrá entendido?”