Víctor García ya no lo oculta y se sincera como nunca sobre su paternidad: “Tengo una niña maravillosa”

Después de años de especulaciones y rumores, Víctor García, uno de los exalumnos más queridos de La academia, rompió el silencio sobre su vida privada. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante de “Loco por ti” reveló que está casado y tiene una hija, cumpliendo así el sueño que tanto le pidió a Dios. Aunque en enero de 2024 TVNotas ya lo había dicho primero y el intérprete lo había negado, ahora lo confirma con libertad y emoción. ¡Solo la verdad!

¿Qué reveló Víctor García sobre su esposa, su hija y su vida familiar?

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Víctor García abrió su corazón como nunca antes. El cantante, originario de Tampico, Tamaulipas, confesó que su mayor sueño era formar una familia y que ese deseo se ha cumplido.

Víctor García “Le pedí a Dios, a él le pedí que me mandara una mujer para mí, en donde yo me sintiera comprometido, responsable, poder hacer vida… mi sueño realmente era saber quién iba a ser mi mujer y mis hijos, se cumplió Gus, se cumplió, definitivamente podría decirte en este momento de mi vida que me siento un hombre realizado”

Aunque no reveló los nombres de su esposa ni de su hija, sí dejó claro que está profundamente enamorado y agradecido por la familia que ha formado. La mujer que conquistó su corazón no pertenece al medio artístico, algo que él mismo pidió en sus oraciones.

“Ella es una mujer que no se dedica al medio, es una persona así como la pedí…”, dijo Víctor, dejando claro que su relación se basa en valores y conexión emocional más allá de la fama.

¿Cómo conoció Víctor García a la madre de su hija y cómo inició su historia de amor?

La historia de amor de Víctor García comenzó en plena pandemia. Lo que para muchos fue una etapa difícil, para él fue una bendición. En ese tiempo conoció a la mujer que se convertiría en su esposa y madre de su hija.

“Fue en pandemia, para lo que muchos pudo ser algo trágico, también para nosotros, pero también fue una gran bendición, no lo dudé…”, narró.

Aunque se especuló que ella era una fanática, Víctor reveló que su esposa no es parte del fandom, sino alguien que llegó a su vida en el momento justo.

“Se estuvo especulando que era una fan, yo a mis niñas las quiero y respeto mucho” Víctor García

Desde entonces, Víctor ha mantenido su vida familiar en total discreción, evitando exponerla en redes sociales o medios de comunicación. Su prioridad ha sido proteger a su hija y a su esposa del escrutinio público.

Víctor García confesó que su mayor sueño era formar una familia y hoy se siente realizado.

¿Víctor García quiere tener más hijos?

Aunque ahora está enfocado en su carrera musical y en disfrutar su rol como padre, Víctor García no descarta ampliar su familia. En la entrevista, confesó que si fuera por él, tendría un equipo de fútbol completo, pero deja esa decisión en manos de Dios.

“Si yo tuviese que explicar el amor, sería así: cuando tuve por primera vez a mi niña en mis manos, ese ser no había hecho nada por mí, pero yo estaba dispuesto a dar la vida por ella… para mí el amor es sacrificio, algo en donde dejas de ser tú” Víctor García

Su hija se ha convertido en su motor de vida y regresar a casa para verla jugar y reír lo llena de energía. Aunque sigue siendo reservado, esta nueva etapa lo ha transformado y lo ha hecho valorar aún más su papel como padre y esposo.

¿Qué reveló TVNotas sobre la hija de Víctor García y su relación con una fan en enero de 2024?

Aunque ahora Víctor García habla con libertad sobre su paternidad, fue TVNotas quien lo dio a conocer en enero de 2024. En nuestra revista física se publicó que el cantante había tenido una hija con una fan que lo seguía a todos lados. Según fuentes cercanas, la relación comenzó como una amistad y terminó en una historia de amor.

“Como es una mujer guapa, él le propuso que se fueran a vivir juntos y que tuvieran un hijo. Y ella aceptó” Fuente a TVNotas.

El cantante de “Loco por ti” reveló que está casado y tiene una hija, como adelantó TVNotas.

Durante la pandemia, la pareja vivió en total privacidad y fue en ese periodo que nació su hija. Aunque Víctor no lo confirmó en ese momento, sí dejó entrever que no era el momento adecuado para hablar del tema.

“No es que sea falso. Creo que no es el momento de hablar de eso”, declaró en una entrevista anterior.

En ese mismo mes, fue captado saliendo de un centro comercial junto a su familia, lo que confirmó los rumores. Una fuente cercana aseguró que “se llevan bien y la cuida en todos los aspectos”.