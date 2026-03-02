Famoso cantante norteño denuncia intento de robo y secuestro en plena carretera: “Logramos salir”

A unos días de que la Banda Guasaveña de Valentín Elizalde sufriera un robo de miles de pesos, y que posteriormente el responsable fuera detenido, un nuevo hecho preocupa a un famoso intérprete.

Momentos de terror vivió un querido cantante, luego de denunciar públicamente haber sido víctima de un intento de robo y secuestro en plena carretera. A través de sus redes sociales, el cantante dio detalles de lo ocurrido, pues tanto él como su equipo vivieron momentos angustiantes. Te contamos más.

¿Qué famoso cantante denunció intento de robo y secuestro en carretera recientemente?

El colombiano Eider Ortiz, utilizó sus redes sociales oficiales para compartir que había sido víctima de un intento de robo y presunto secuestro. El artista relató que hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba y, bajo amenazas con armas de fuego, intentaron obligarlos a detenerse.

Aseguró que tanto él como su equipo vivieron minutos de pánico al verse rodeados por sujetos que “les sacaron pistolas” y exigían que se detuvieran.

El cantante explicó que, luego de escapar del lugar, dio aviso a las autoridades competentes para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Asimismo, reiteró que tanto él como las personas que lo acompañaban se encuentran fuera de peligro, aunque todavía impactados por la experiencia.

¿En dónde fue el intento de robo y secuestro que sufrió el cantante Eider Ortiz?

El hecho ha generado preocupación entre sus seguidores, pues algunos destacan que podría haberse tratado de un ataque directo contra él y su equipo.

Según el testimonio del cantante, el incidente ocurrió mientras se dirigía a cumplir compromisos profesionales en la vía Cúcuta - Ocaña, en Colombia. En medio del trayecto, varios individuos armados habrían bloqueado parcialmente la carretera con la aparente intención de obligarlos a frenar.

Ortiz narró que los hombres se acercaron de manera intimidante y desenfundaron armas de fuego, apuntando directamente hacia el vehículo. “ Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas. Intentaron pararnos, pero no paramos porque nos dio miedo ”, explicó el artista.

Ortiz tranquilizó a sus fans y seguidores al contar que está a salvo tras el hecho, y agradeció al universo por estar a salvo: “ gracias a Dios logramos salir y ponernos a salvo ”, finalizó.

¿Quién es Eider Ortiz?

Eider Ortiz es un cantante colombiano reconocido en la escena regional por su trabajo dentro de la música popular y otros ritmos de corte romántico.

Además de sus presentaciones en vivo, Ortiz mantiene una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte avances musicales, experiencias personales y momentos de sus giras.

