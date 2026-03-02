Famoso cantante es trasladado de emergencia tras sufrir accidente; una parte de su cuerpo quedó destrozada

Luego de que la actriz Patricia Valenzuela revelara cómo se encuentra tras la explosión en su casa, ahora se da a conocer otro accidente que compromete la salud de otra celebridad.Este fin de semana, la comunidad de seguidores del cantante costarricense Ivanko vivió momentos de angustia tras conocerse que sufrió un accidente en la Ciudad de México.

El artista se encontraba en plena promoción de su gira Ivanko Pura Vida Tour 2026 cuando su equipo confirmó que tuvo que ser trasladado de emergencia a Costa Rica. Aunque inicialmente no se revelaron detalles, el propio cantante rompió el silencio y aclaró su estado de salud.

Mira: Geraldine Bazán vive noche crítica por accidente de su hija mayor ¡fue hospitalizada de emergencia!

Ivanko cantante costarricense es trasladado de emergencia a su país tras sufrir accidente. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ivanko cantante costarricense que sufrió un accidente?

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del intérprete, donde su equipo informó sobre el percance ocurrido en territorio mexicano. El comunicado generó preocupación inmediata entre sus seguidores, ya que no se especificó qué tipo de accidente había sufrido.

“Amigos y comunidad de Ivanko por parte de su equipo de producción les informamos que el pasado miércoles 18 de febrero tras el simulacro de sismo en la CDMX aconteció un accidente que comprometió su estado de salud y tuvo que ser trasladado de emergencia a Costa Rica. Atentos para otorgarles información más completa sobre él y su gira”, señalaba el mensaje.

La publicación no detalló cómo ocurrió el incidente ni la gravedad inicial, lo que provocó especulaciones en redes sociales. Ivanko se encontraba en México promocionando su gira “Ivanko pura vida tour” 2026, la cual está programada para arrancar en abril, cuando ocurrió el accidente tras el simulacro de sismo en la capital del país.

Mira: Hermana de Mónica Noguera es mordida por cocodrilo: “Pensé que me iba a desangrar” | FOTOS FUERTES

Ivanko cantante costarricense es trasladado de emergencia a su país tras sufrir accidente. / Redes sociales

¿Cómo se encuentra la salud de Ivanko tras accidente en México?

Horas después del anuncio, el propio cantante decidió despejar dudas y compartir con sus seguidores un mensaje directo sobre su estado de salud. Con un tono preocupado y optimista, explicó que la lesión fue más seria de lo esperado.

“Es algo que se sale de control. Voy saliendo de hacer los últimos estudios resonancia magnética y otros exámenes y todo apunta a que tengo la rodilla derecha destrozada, no me voy a salvar de cirugía les voy a contar todos los detalles y les voy a poner todas las ganas a mi recuperación, tenemos estos tres shows pendientes. Una vez más gracias por todo. Nos vemos pura vida”.

El artista confirmó que deberá someterse a una cirugía en la rodilla derecha, pero tranquilizó a sus fans al asegurar que está enfocado en su recuperación.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y agradecieron que, pese a la gravedad de la lesión, el accidente no tuviera consecuencias mayores.

Además, Ivanko reiteró su compromiso de regresar a los escenarios una vez concluya su proceso médico.

¿Quién es Ivanko, cantante costarricense?

Ivanko es un cantante y compositor costarricense del género pop–urbano que ha logrado abrirse camino internacionalmente, especialmente en México y Panamá.

En los últimos años ha trabajado con productores y artistas tanto locales como internacionales, consolidando un estilo que fusiona melodías pop con ritmos urbanos.

Entre sus temas más conocidos destacan “Cafecíto”, que ganó popularidad en México, y “Tocó Perder”, canción que logró posicionarse en el top 20 del chart 200 de Spotify Panamá, alcanzando incluso el puesto número dos.

También ha lanzado sencillos como “Descalza”, “Cositas Malas” y “Empecemos Nuevo”, que han tenido buena recepción en plataformas digitales.

Mira: Mau Mancera sufre accidente automovilístico, ¿cuál es su estado de salud?: “Aquí me muero”