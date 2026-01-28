Hotel de Roberto Palazuelos sufre un intento de asalto; termina con cuatro detenidos ¿Qué le robaron?

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026, un intento de asalto registrado en un hotel que activó un fuerte operativo de seguridad que derivó en la detención de cuatro personas. El inmueble donde ocurrieron los hechos sería el Hotel Diamante K, propiedad del actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos, de acuerdo con información preliminar de las autoridades estatales.

Te puede interesar: Mansión de Andrés García en Acapulco: ¿Se vendió? Revelan si por fin se encontró comprador para “El Paraíso”

Roberto Palazuelos / Captura de pantalla

¿Qué pasó durante el intento de asalto en el Hotel Diamante K de Roberto Palazuelos?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía de Quintana Roo, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del miércoles, cuando los cuatro presuntos delincuentes ingresaron de manera ilegal al Hotel Diamante K de Roberto Palazuelos. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el objetivo era sustraer bienes del establecimiento.

Al interior del lugar, los sujetos se encontraron con un trabajador del hotel, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por razones de seguridad. Según la información proporcionada por la representación social, los agresores lo amagaron y le exigieron las llaves del inmueble, con la intención de acceder a diversas áreas del hotel.

El empleado se negó a entregar el acceso solicitado. Ante esta resistencia, los presuntos responsables reaccionaron de forma violenta y lo golpearon, provocándole diversas lesiones. Las autoridades no detallaron la gravedad de las heridas, aunque confirmaron que el trabajador fue atendido posteriormente.

Tras la agresión y al percatarse de que el asalto no se concretaría, los cuatro individuos abandonaron el sitio y emprendieron la huida, sin lograr llevarse objetos del establecimiento.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos revela cómo fue su pasado como indocumentado en Londres antes de la fama

Roberto Palazuelos / Captura de pantalla

¿Quiénes fueron los presuntos responsables del asalto al hotel de Roberto Palazuelos que fueron detenidos?

Luego de que se activaran las alertas correspondientes, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió iniciar un operativo inmediato. La Fiscalía informó que se desplegó un trabajo de inteligencia coordinado que incluyó la revisión de cámaras de videovigilancia del sistema C5, así como del propio inmueble.

El análisis de los registros permitió reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, lo que facilitó su localización en un corto periodo de tiempo. Como resultado de este operativo, las autoridades lograron cercar y detener a las cuatro personas presuntamente involucradas en el intento de asalto.

La FGE precisó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas. Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica dentro del plazo legal establecido.

La dependencia también informó que este resultado fue posible gracias a la colaboración con el Grupo Interinstitucional, mediante el cual se coordinan acciones entre distintas corporaciones de seguridad para atender hechos delictivos en la entidad.

Te puede interesar: Viuda de Andrés García enciende las alarmas por su salud, en medio del pleito por la herencia VIDEO

Asalto a hotel de Roberto Palazuelos / FGE

¿Hubo personas afectadas tras el intento de robo en el hotel de Roberto Palazuelos?

La Fiscalía General del Estado fue enfática al señalar que, pese a la violencia ejercida contra el trabajador del hotel, ningún huésped resultó afectado durante el incidente. Las autoridades indicaron que la situación se mantuvo contenida y que no fue necesario evacuar el inmueble.

Este dato fue destacado por la FGE al considerar la relevancia del sector turístico en Tulum y la importancia de garantizar la seguridad tanto de visitantes nacionales como internacionales. El hotel continuó operando tras los hechos, sin que se reportaran afectaciones adicionales a los servicios ofrecidos.

Como parte de las acciones posteriores al incidente, la Fiscalía informó que se reforzó la vigilancia en zonas de alta afluencia y plusvalía del estado, con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos y dar seguimiento a las investigaciones en curso.

Hasta el momento, ni Roberto Palazuelos, ni su hotel ha emitido información adicional sobre la posible vinculación de los detenidos. La FGE señaló que las indagatorias continúan abiertas y que será conforme avancen los procesos legales cuando se den a conocer mayores detalles.

Te puede interesar: Andrés García habla con su viuda a través de medium y manda mensaje desde el más allá