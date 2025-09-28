Roberto Palazuelos revela cómo fue su pasado como indocumentado en Londres antes de la fama

Roberto Palazuelos, conocido como el “Diamante negro” y uno de los personajes más polémicos y extravagantes del espectáculo mexicano, sorprendió al recordar una etapa poco conocida de su vida. En entrevista con La saga, el empresario reveló que antes de la fama y los lujos trabajó de manera indocumentada en Londres, donde incluso lavaba platos usando un Rolex que le había regalado su padre.

Roberto Palazuelos / Captura de Pantalla

¿Por qué Roberto Palazuelos se fue a vivir a Londres?

Según narró, su traslado a Europa se debió a un momento de inconformidad con su vida académica. Mientras su padre lo impulsaba a seguir la carrera de Derecho, él buscaba abrirse camino en el mundo artístico. Fue entonces cuando recibió la llamada de su amigo el ‘Burro’ Van Rankin invitándolo a mudarse a Londres, lo que representó una vía de escape de las presiones familiares y una oportunidad para acercarse a la Royal Academy.

Al llegar, compartió un pequeño departamento con su amigo. Ambos dormían en el piso sobre sleeping bags y tenían que usar un baño comunitario. El actor permaneció alrededor de 11 meses en Londres, tiempo en el que enfrentó dificultades económicas que a veces le impedían pagar el transporte o su parte del alquiler. Sin embargo, esas vivencias lo marcaron profundamente y formaron parte de las bases de su carácter emprendedor.

Roberto Palazuelos / Captura de pantalla

¿En qué trabajó Roberto Palazuelos durante su estancia en Londres?

Roberto Palazuelos relató que consiguió trabajo en un restaurante, aunque no como mesero, pues eso podía atraer la atención de las autoridades migratorias. La alternativa fue aceptar un empleo como lavaplatos en un sótano junto a compañeros árabes y turcos.

Lo más llamativo de esta experiencia fue que realizaba sus labores con un Rolex en la muñeca.

“Me daba risa porque lo único que me había llevado era el Rolex que me había dado mi papá. Entonces llegaba yo y lavaba los platos con el Rolex y medio les cantaba ahí” Roberto Palazuelos

Incluso un compañero de trabajo llegó a dudar de la autenticidad del reloj, hasta que lo mordió para comprobar que era original. Con el tiempo, Palazuelos logró ascender a asistente de barman en el bar que se encontraba arriba del restaurante, lo que le permitió mejorar su situación laboral.

¿Qué hace actualmente Roberto Palazuelos?

Actualmente, Roberto Palazuelos combina su faceta de actor con una sólida carrera empresarial. Es empresario en el sector turístico en México y en el extranjero. También ha incursionado en moda y gastronomía, diversificando sus negocios y ampliando su influencia más allá del entretenimiento.

Además de sus actividades empresariales, Palazuelos se mantiene activo en eventos y conferencias relacionados con emprendimiento y negocios, compartiendo su experiencia con otros profesionales.

