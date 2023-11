Roberto Palazuelos satisfecho por su trabajo en el reality Hotel VIP

Luego de haber sido el conductor del reality “El hotel VIP”, Roberto Palazuelos está muy satisfecho con el trabajo que hizo, en la cual tuvo muy buena química con su compañera Karina Banda.

Roberto nos contó que está contento al ser uno de los conductores de un reality tan importante: “Fue un proyecto muy padre para mí. Es a lo que le llamo un garbanzo de a libra, porque se necesitaba a una persona con ciertas cualidades y que estuviera tres meses en Argentina. El programa tiene un concepto muy diferente. Poco a poco se fue metiendo en el gusto del público”.

El actor sorprendió a todo el mundo en esta nueva faceta de su carrera, en la cual tuvo como compañera a la esposa de Carlos Ponce, Karina Banda: “Me sentí muy bien con mi amiga Karina con quien hubo una muy buena química. La producción fue muy amable. El concepto fue original. Y además el estar viviendo allá no fue fácil debido a que estábamos viviendo una ola de calor una de las más grande de su historia”.

Roberto Palazuelos habla de su experiencia en el Hotel Vip / Redes Sociales

Palazuelos dijo que no saben si habrá una segunda temporada de este reality: “La verdad no sé si vaya a ver una segunda temporada. Qué bueno que le fue muy bien a la primera y se le pudo meter un contenido fresco y diferente a la televisión. Algo innovador”.

Para Roberto este proyecto rebasó las expectativas que tenía, porque nunca se imaginó lo que causaría el Hotel VIP en México: “Era un proyecto muy diferente. La gente pensaba que vería algo similar a La casa de los famosos o un Big Brother. Fue un reality con su propia personalidad y muy distinto a lo que se esperaba. A la gente le gustó mucho”.

Respecto a la situación de Acapulco nos comentó

Respecto a qué ha pasado con su tía la chef internacional, Susana Palazuelos, de quien no se sabía nada, tras la destrucción de Acapulco por el huracán, Roberto dijo: “Mi tía nos tenía muy asustados porque no sabíamos nada de ella. Finalmente la pudieron rescatar. Sus restaurantes están golpeados. Ella no se preocupa de eso, sino más bien por la gente. Y está apoyando a todos como puede”.

Roberto Palazuelos habla de su experiencia en el Hotel Vip / Redes Sociales

También mencionó que su familia está ayudando a todos los damnificados de este desastre: “En Acapulco, Eduardo Palazuelos llevó unas cocinas y las montó en los salones de banquetes de Susana (Palazuelos). Desde ahí están enviando diversas comidas a diferentes partes de Acapulco. Tengo entendido que en estos días se habían dado de comer a más de 2 mil personas”.

El actor aseguró que espera estar pronto en Acapulco para seguir apoyando: “Yo estoy en Quintana Roo. Soy más útil aquí afuera que allá adentro (Acapulco). Puedo ayudar más desde acá, debido a que los canalizó como mandar dinero, a dónde mandar los víveres y dónde hagan sus depósitos a la Cruz Roja de Guerrero”.

Por otro lado, el “Diamante negro” nos confesó su sentir, luego de esta tragedia que está viviendo el estado de Guerrero. “Les agradezco a toda la gente tan linda, a mis compañeros de ambiente artístico, a toda la ciudadanía, todo el mundo le tiene un cariño a Acapulco. Se siente muy bonito ver que la gente lo quiera tanto, y de ahí cada uno aporta su granito de arena mandando esto u lo otro”.

Roberto Palazuelos habla de su experiencia en el Hotel Vip / Redes Sociales

Al preguntarle si sufrió algún daño su casa, tras este desastre natural, el actor comentó: “Tengo solamente daños materiales, todos están bien, pero lo más importante es que hay que ponernos a ayudar a la gente que verdaderamente no tiene nada. Recordemos que hay muchos niños que se tuvieron que quedar ahí y que andan recorriendo los centros de acopio de la Cruz Roja dando pañales y dándoles algunas cosas”.

En nuestra edición 1395 pudimos platicar con el top chef de Acapulco, Eduardo Palazuelos, quien perdió sus restaurantes, pero su prioridad es ayudar a la gente, si quieres conocer todo los detalles ¡Corre por su revista TVNotas digital o impresa!