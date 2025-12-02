Mansión de Andrés García en Acapulco: ¿Se vendió? Revelan si por fin se encontró comprador para “El Paraíso”

La icónica mansión de Andrés García en Acapulco, conocida como “El Paraíso”, vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. La propiedad, ubicada en la exclusiva y paradisiaca zona de Pie de la Cuesta, ha sido durante décadas un símbolo del lujo, los excesos y la vida intensa del actor. Hoy, a poco más de un año de su partida, el misterio crece: ¿la legendaria casa finalmente encontró comprador o sigue esperando a su próximo dueño?

Descubre si El Paraíso encontró comprador y las razones por las que la icónica casa de Andrés García continúa en medio de la polémica. / Foto: Redes sociales

¿Quién vende la mansión de Andrés García?

La venta de la famosa mansión “El Paraíso”, propiedad que marcó la vida y la leyenda de Andrés García en Acapulco, ha generado múltiples versiones en los últimos meses. Sin embargo, Margarita Portillo, viuda del actor, aclaró en una entrevista con De primera mano quién está realmente detrás de la operación y qué parte del emblemático terreno está disponible para compradores interesados.

Portillo explicó que Andŕes García le heredó una de las parcelas a ella y otra parte a su hermana. Por eso, enfatizó que la única parte en venta es la que corresponde a su cuñada, no la que ella recibió ni la zona donde vivió momentos significativos junto a Andrés García.

La viuda también compartió la carga emocional que guarda el lugar para ella. La parcela que heredó representa un lazo directo con su historia y la vida que construyeron en ese espacio, motivo por el cual no considera desprenderse de ella.

“Mi cuñada puso a la venta el terreno que está a nombre de ella… Lo que es mi parcela no la estoy vendiendo. Por cuestiones afectivas la quiero conservar”, expresó Portillo, dejando claro que la venta no implica la totalidad de “El Paraíso”, sino únicamente la parte que nunca perteneció al actor de películas y telenovelas.

¡Pleito a la vista! Familia de Andrés García se enfrenta por la venta de su mansión y esto salió a la luz. / Foto. Redes sociales

¿Ya se vendió la mansión de Andrés García en Acapulco?

La incertidumbre alrededor de la venta de “El Paraíso” continúa creciendo. Ahora fue Roberto Palazuelos, abogado de Leonardo García, quien aclaró el verdadero estado legal del inmueble y frenó las versiones que apuntaban a una supuesta venta inminente. El actor y también abogado aseguró que la propiedad no puede venderse todavía, pues el proceso legal sigue en curso y nada puede moverse sin una resolución judicial.

Palazuelos explicó que el inmueble deberá esperar a que se dicte sentencia dentro de la sucesión testamentaria para que un juez determine qué parte corresponde a cada heredero. Mientras eso no ocurra, ninguna fracción del terreno puede ser transferida o negociada. “No, todavía no, hasta que venga la sentencia en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada quién. Ahorita no pueden vender nada”, señaló durante una entrevista con medios retomada por Venga la alegría, subrayando que las versiones de compra-venta no tienen sustento legal en este momento.

Además, el abogado fue sincero al evaluar la situación actual de la icónica propiedad frente al impacto que dejaron los huracanes en Acapulco. Palazuelos consideró que, incluso cuando pueda venderse, probablemente no alcanzará un gran precio en el mercado actual. “No creo que le vayan a dar mucho por El Paraíso como está la situación en Acapulco”, afirmó.

Así luce la casa de Andrés García tras sufrir dos huracanes. / Redes sociales.

¿Cuál es el estado de la mansión de Andrés García?

La mansión de Andrés García fue por décadas un símbolo del lujo relajado y la vida intensa que el actor llevó en Acapulco. Ubicada en la franja privilegiada de Pie de la Cuesta, la casa de tres niveles mezclaba privacidad con una vista incomparable del mar, acompañada de palmeras y una playa privada. Ahí desayunaba junto a su piscina tipo resort, tomaba terapias, descansaba en hamacas y recibía amigos en el bar que tantas anécdotas acumuló a lo largo de los años.

Sin embargo, el tiempo y la fuerza de la naturaleza han dejado huella profunda en ese lugar que alguna vez fue su refugio. Los huracanes Otis, en 2023, y John, en 2024, impactaron directamente la propiedad, provocando daños severos que transformaron por completo la apariencia del icónico espacio. Lo que antes era un paraíso íntimo hoy muestra señales claras de desgaste, abandono involuntario y la vulnerabilidad que Acapulco ha enfrentado ante los embates climáticos recientes.

En el programa Todo para la mujer, el periodista Ernesto Buitrón reveló imágenes del estado actual de la mansión, y el panorama es desolador: ventanas desprendidas, áreas vacías, muros expuestos y estructuras que ya no resisten como antes. Señaló que el nivel superior —el espacio donde vivía Andrés— fue el más golpeado por los fenómenos naturales. Las cabañas y zonas abiertas del terreno muestran también un deterioro avanzado, recordando que “El Paraíso” fue, ante todo, un hogar marcado por su historia… y ahora también por la devastación.

