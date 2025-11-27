Viuda de Andrés García destapa quién puso en venta la famosa mansión del actor; ¿pleito familiar?

La viuda de Andrés García, Margarita Portillo, confirmó quién se encuentra detrás de la venta oficial de la icónica mansión del actor en Acapulco, conocida como “El Paraíso”. La propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Pie de la Cuesta, fue durante décadas uno de los espacios más representativos en la vida del galán del cine y la televisión mexicana.

Margarita Portillo explicó cómo está dividida la propiedad de Pie de la Cuesta y confirmó quién tomó la decisión de vender la parte principal. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Margarita Portillo, viuda de Andrés García, sobre la venta de su mansión?

En una entrevista con De primera mano, Margarita Portillo, viuda de Andrés García ofreció nuevos detalles sobre la situación legal y emocional que rodea la icónica mansión “El Paraíso”.

La viuda de Andrés García explicó que aunque casi toda la propiedad está a nombre de la hermana del actor, el actor decidió en vida dejarle una de las parcelas. Por ello, aclaró que únicamente está en venta la parte correspondiente a su cuñada, no la que a ella le fue otorgada.

Portillo compartió que su vínculo con ese espacio va más allá de lo material. La parcela que recibió del actor de películas y telenovelas representa para ella una conexión directa con los momentos que vivieron juntos, motivo por el cual no forma parte de la venta actual.

“Mi cuñada puso a la venta el terreno que está a nombre de ella. Siempre estuvo toda la propiedad a nombre de ella. En vida, Andrés decidió ponerme a mi nombre una de las parcelas. Lo que es mi parcela no la estoy vendiendo. Por cuestiones afectivas la quiero conservar”, explicó durante Portillo.

Se arma el revuelo: confirman quién puso en venta la mansión de Andrés García en Acapulco

. / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce la mansión de Andrés García tras los huracanes?

La mansión de Andrés García, conocida como “El Paraíso”, fue durante años uno de los espacios más representativos de su vida en Acapulco. Ubicada en la zona de Pie de la Cuesta, la propiedad de tres niveles estaba rodeada de palmeras y contaba con una playa privada donde el actor pidió que sus cenizas fueran esparcidas.

También tenía una piscina estilo resort que él utilizaba para sus terapias y para desayunar, además de hamacas y una zona de bar donde solía convivir con visitantes y amigos. Cada rincón formaba parte de la rutina que Andrés compartió públicamente hasta sus últimos años.

Pero con el paso del huracán Otis en noviembre de 2023 y el huracán John en septiembre de 2024, “El Paraíso” presentó daños importantes.

Así luce la casa de Andrés García tras sufrir dos huracanes. / Redes sociales.

En el programa Todo para la mujer, el periodista Ernesto Buitrón mostró cómo luce actualmente la propiedad: ventanas arrancadas, áreas vacías y varias zonas expuestas después del impacto de los fenómenos naturales. Señaló que el nivel superior, donde Andrés vivía, quedó especialmente afectado.

Además, explicó que el terreno incluía cabañas y espacios amplios que hoy muestran el deterioro ocasionado por los huracanes. “Fue el hogar del actor… El huracán se llevó todas las ventanas; quedó destruida”, describió al enseñar las imágenes del estado actual de la casa.

Así luce la casa de Andrés García tras sufrir dos huracanes. / Redes sociales.

¿Quién era el actor Andrés García?

Andrés García se convirtió en una figura central del cine y la televisión en México desde finales de los años sesenta. Nacido en Santo Domingo en 1941 y naturalizado mexicano, desarrolló una trayectoria que abarcó varias décadas y más de un centenar de producciones. Su nombre también quedó asociado al auge del cine de ficheras, un género popular en el que participó en múltiples ocasiones y que marcó una etapa importante de su filmografía.

A lo largo de su vida, García formó parte de distintas generaciones de la industria gracias a su presencia constante en películas y telenovelas, además de incursionar en nuevas plataformas como YouTube en años recientes. Su vida personal también estuvo vinculada al medio artístico: sus hijos Leonardo García, Andrés García Jr. y Andrea García siguieron su camino en la actuación y la televisión. Sus matrimonios con Sandra Vale, Fernanda Ampudia, Sonia Infante y posteriormente con Margarita Portillo fueron episodios públicos que acompañaron su carrera.

En 2022, su estado de salud se volvió tema de interés luego de que Portillo informó que el actor que padecía ascitis, inflamación en órganos y cirrosis.

Finalmente, el 4 de abril de 2023, Andrés García murió en Acapulco a los 81 años por un choque hipovolémico derivado de esa enfermedad en compañía de Margarita Portillo, quién lo cuidó a pesar de que se separaron en 2020. Sus cenizas fueron esparcidas en la playa de su propia casa, el mismo lugar donde pasó sus últimos días, cerrando así una etapa emblemática de la televisión y el cine hechos en México.

Algunos de los trabajos de Andrés García en cine y televisión fueron:



Chanoc (1967)

Tintorera (1977)

Cyclone (1977)

Pedro Navaja (1983)

El niño y el Papa (1986)

Tú o nadie (1985)

Mi nombre es Coraje (1987–1988)

El privilegio de amar (1998–1999)

El cuerpo del deseo (2005–2006)

El Pantera (2007–2008).

