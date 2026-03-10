Susana Zabaleta, tras robo de su casa con el método de ‘La patrona’, detienen al ‘Ronny’, líder de la banda

Cinco meses después del escándalo que sacudió a Susana Zabaleta, finalmente hay avances en el caso del robo a su casa. Autoridades de seguridad detuvieron al presunto líder de la banda que habría planeado el saqueo de la residencia de la cantante mientras ella estaba fuera del país.

¿Cómo fue el robo a la casa de Susana Zabaleta y qué dijo la cantante?

El robo a la casa de Susana Zabaleta ocurrió mientras la artista se encontraba de vacaciones fuera del país, como suele hacerlo cada octubre. La propia cantante alertó a sus seguidores a través de redes sociales tras recibir un mensaje que le pareció sospechoso.

Según relató, decidió llamar de inmediato a su casa para confirmar si todo estaba en orden, pero la respuesta que recibió la dejó helada: su empleada doméstica había sido víctima de una extorsión telefónica que terminó en el saqueo de su residencia.

Susana Zabaleta “Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre. Hace como media hora, me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas. Todas las cosas valiosas de mi casa”.

La confesión generó gran impacto en redes sociales, pues la cantante reveló que el episodio no era algo nuevo en su vida: “No es la primera vez que me pasa. Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle. Me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar”, señaló.

Aunque en ese momento no detalló si iniciaría acciones legales, dejó claro que la situación la tenía completamente cansada y alertó a sus seguidores para que tuvieran cuidado con este tipo de engaños.

¿Quién es el presunto líder de la banda que robó la casa de Susana Zabaleta?

Meses después del robo a la casa de Susana Zabaleta, las autoridades finalmente informaron sobre un avance importante en la investigación. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron ubicar y detener al presunto líder del grupo criminal.

El detenido fue identificado como Ronny Marcano, señalado como jefe de una banda integrada principalmente por extranjeros que utilizaban un sofisticado esquema de engaño para cometer robos. Según el reporte, el grupo se ocultaba en el estado de Puebla, desde donde coordinaban llamadas para engañar a trabajadores domésticos y posteriormente saquear casas en la Ciudad de México.

“Se ocultan en Puebla y roban en Ciudad de México. Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo ubicaron y detuvieron”, informó el periodista.

Las autoridades continúan investigando si el grupo está relacionado con otros robos a casas de celebridades y empresarios.

¿Qué es el método “La patrona”, la estafa con la que robaron la casa de Susana Zabaleta?

El método “La patrona” es una modalidad de fraude y extorsión telefónica que se ha vuelto común en México y que está dirigida principalmente a empleados domésticos o trabajadores del hogar.



La estrategia consiste en llamar a la vivienda haciéndose pasar por la dueña o el dueño de la casa, o por alguien cercano, para convencer al trabajador de que existe una emergencia urgente.

Este mismo método ha sido utilizado en robos que afectaron a otras figuras del espectáculo, como Silvia Pinal, Daniel Bisogno y Consuelo Duval, quienes también denunciaron saqueos en sus hogares tras engaños telefónicos.

Ante el crecimiento de este delito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha difundido varias recomendaciones para evitar caer en el engaño del método “La Patrona”.

Informar a empleados domésticos sobre este tipo de extorsión telefónica .

. No proporcionar datos personales a desconocidos.

Ignorar llamadas sospechosas y verificar directamente con los dueños de la casa.

Confirmar que los familiares o empleadores se encuentren bien.

Reportar el número telefónico a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100.