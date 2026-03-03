Susana Zabaleta tiene terror de que Ricardo Perez la abandone ¡La vejez hace estragos en ella!
Nos revelaron que Susana Zabaleta destapó su mayor temor: cree que podría perder a Ricardo Pérez por la marcada diferencia de edades. ¿Qué la atormenta? ¡Entérate este martes de TVNotas!
En diciembre pasado, Susana Zabaleta y otros famosos se reunieron para grabar un reality de investigación para Netflix. Lo curioso, según nos cuenta una fuente de la producción, es que la actriz desconcertó tanto al staff como a sus compañeros, pues no dejó de hablar en ningún momento de su novio, el influencer Ricardo Pérez ¡y lo hacía con cierto temor!
“Reunieron a artistas como Susana Zabaleta, Paola Rojas, Yordi Rosado, y a Adela Micha como moderadora. En el programa tratarán de descifrar un caso. Previo y durante las grabaciones, Susana Zabaleta no paraba de hablar de lo feliz que está al lado de Ricardo. Presumía que él tiene mucho dinero, y reiteraba que ella no lo mantiene como se ha dicho en todos lados. Que se siente muy plena y que el sexo a su lado es simplemente maravilloso, entre otras cosas”.
¿Susana Zabaleta teme perder a Ricardo Pérez por la diferencia de edad?
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez llevan más de año y medio de novios. La pareja ha superado varios conflictos públicos y rumores de infidelidad. También han comentado en varias entrevistas que han hablado sobre el tema de tener o no hijos, y que han sido pláticas dolorosas. La actriz desea que él en algún momento sea padre, pero él ha revelado que eso no es su prioridad.
Nuestra fuente asegura que Susana Zabaleta contó que ella y Ricardo Pérez ya han pensado en irse a vivir juntos, pero que esa decisión se ha visto frenada porque ella cree que, si lo hacen, perdería la cabeza en caso de que llegaran a terminar.
“Muchos notamos que detrás de esa alegría con la que contaba las cosas, se esconde tristeza y melancolía. Aseguró tener mucho miedo a perderlo, no por falta de amor, ni de atenciones, ya que, de acuerdo con ella, él es un caballero que la consiente mucho, pero cree que podría perderlo por la diferencia tan marcada de edades (se llevan 30 años)”.
¿Quién fue José Roberto Pisano en la vida de Susana Zabaleta y cómo influye su pasado amoroso en su relación con Ricardo Pérez?
Finalmente, recordemos que hace unos años, Susana Zabaleta tuvo una relación con José Roberto Pisano, a quien le llevaba más de 20 años. Ella aseguró que él fue un apoyo emocional importante tras su divorcio. La ruptura se dio en buenos términos, principalmente porque no lo quería privar de la experiencia de ser papá.
“En el reality comentó que antes no le importó tanto dejar o que la dejara alguna pareja, pero en esta ocasión está perdidamente enamorada. Dice tener una conexión muy especial, romántica y sexual con Ricardo”.
¿Cómo comenzó la historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?
- El flechazo se dio en Divina comida (2023), donde mostraron gran química.
- Meses después inició su relación, y aunque ambos daban pistas, se la pasaban negándolo.
- Posteriormente, a través de las redes, lo hicieron público.
- Los hijos de ella, Elizabetha y Matías, se llevan de maravilla con Ricardo.
“Si me molestara la diferencia de edad, pues imagínate. Estar dándole gusto a la gente no está padre. Si tienes un tesoro tan grande, hay que blindarlo. Está bonito que nos llevemos bien, demostrarle al mundo que te puedes seguir enamorando. No importa la edad que tengas”.
¿Cuáles han sido los romances de Susana Zabaleta a lo largo de su vida?
- ARI TELCH (FINALES DE LOS 80)
Se conocieron en un proyecto teatral en 1986. Se hicieron novios y vivieron juntos 2 años y medio, pero todo se terminó por una infidelidad de él.
- DANIEL GRUENER (1990-2013)
Ha sido su relación más larga. El productor es el único hombre con el que se ha casado. Estuvieron juntos por 23 años. Tuvieron 2 hijos: Elizabetha y Matías. El divorcio se formalizó en 2014, fue un proceso que ella definió como “muy difícil y doloroso”.
- JOSÉ ROBERTO PISANO (2015-2022)
Se conocieron en la obra Los locos Addams. Él es aproximadamente 23 años menor que ella. Terminaron la relación por la diferencia de edades. Ella aseguró que fue porque no quería privar a Pisano de la experiencia de ser padre.
- RICARDO PÉREZ (DESDE 2024)
Entre ellos hay una diferencia de edades de 30 años. Su relación ha sido muy pública.
¿Cuál es la trayectoria artística de Susana Zabaleta y por qué es considerada una de las figuras más completas de México?
- Es una de las artistas más polifacéticas y completas de México. Su carrera abarca más de 30 años.
- Se destaca como soprano de coloratura, actriz de cine, teatro y televisión, conductora y productora.
- Ha lanzado álbumes que mezclan pop, bolero y ópera.
- En cine ha participado en películas como Sexo, pudor y lágrimas, Sobrenatural, Elisa antes del fin del mundo y La usurpadora.
- Ha hecho teatro musical, obras como Cats, El hombre de la Mancha, Los locos Addams y Monty Phython’s Spamalot.
