¿Slobotzky y Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ a la cárcel? Confesarían delito en plena transmisión en vivo: VIDEO

En los últimos meses, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, han estado en el ojo del huracán por la denuncia de acoso que tienen en su contra. La esposa del influencer y actor de doblaje Xuxo Dom procedió legalmente luego de que hicieran comentarios sobre su físico.

Los titulares de ‘La Cotorrisa’ vuelven a causar revuelo luego de que, durante un capítulo de su pódcast, se admitiera un delito serio, ¿habrá cárcel para los influencers y/o colaboradores?

La Cotorrisa / Redes sociales

Lee: Xuxo Dom rompe en llanto tras polémica con ‘La Cotorrisa'; acusa amenazas y extorsión: "¿Qué te hice cabr*n?”

¿Cuál fue el delito que se habría admitido durante un episodio de ‘La Cotorrisa’?

Todo ocurrió durante el capítulo 357 de ‘La Cotorrisa’, el cual fue titulado ‘La redención de Ricardo con Beto’. En algún punto, Ricardo Pérez y Slobotzky comenzaron a debatir sobre las veces en las que se han sentido “tentados por el diablo”, pero al final terminan haciéndole caso al “ángel”.

Slobotzky le preguntó a Joch Pineda, uno de sus colaboradores, sobre la vez en la que más ha estado cerca de cometer alguna “maldad”. En respuesta, Pineda explicó que, en su momento, tuvo la oportunidad de “hackear” las tarjetas de adultos mayores.

“Una vez me vendieron una base de datos de muchas tarjetas, pero todas eran de viejitos. Sí, justo (fue el diablo tentándome)” Joch Pineda, colaborador de ‘La Cotorrisa’

Según Pineda, rechazó la oferta después de ver a un adulto mayor: “Ganó el ángel”. Por supuesto, los presentes y hasta los mismos presentadores aplaudieron su buena acción. Incluso, José Luis Slobotzky bromeó diciendo que eso había sido el evento “catártico” que lo ayudó a “dejar de ser un criminal y convertirse en el productor de un programa de comedia”.

“Igual eso fue catártico en tu vida para decir: ‘hasta aquí con mi vida de criminal, ahora quiero ser un productor exitoso de freestyle y comedia. ¿Cómo cambia la vida? Pudiste haber estafado a doña Hermindia y seguir en la inmundicia mental y terrenal, bro”, dijo José Luis.

Al final, Ricardo Pérez hizo una reflexión señalando que las buenas acciones ayudan a tener un “buen karma” y recordó que, en algunas culturas, el mal que una persona hace lo puede pagar sus hijos o nietos. Al parecer, esto no tendrá repercusiones legales y solo será una “anécdota más”.

No te pierdas: La cotorrisa lanzan polémica broma sobre Javier Alatorre y sus supuestas preferencias: “Más gay”

¿Quién es Joch Pineda, colaborador de ‘La Cotorrisa’?

Joch Pineda trabaja como productor en el programa de YouTube ‘La Cotorrisa’. Ha ganado relevancia en el medio digital por trabajar de cerca con otros influencers de comedia como Álex Quiroz e Iván Mendoza.

Pese a su relevancia por su colaboración con creadores de contenido, no suele hablar mucho de su vida privada. En Instagram, tiene más de 37 mil seguidores. En dicha plataforma, suele subir contenido relacionado con su trabajo y la importancia de este en su vida. Se dice muy fan de los tenis

Joch Pineda / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Pérez y José Luis Pérez de ‘La Cotorrisa’ fueron demandados?

El pleito comenzó hace algunos meses. Los conductores de ‘La Cotorrisa’, durante el episodio 308, hicieron chistes sobre el cuerpo de Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom. Si bien dicho capítulo fue eliminado y hasta se pidieron disculpas públicas, las cuales Jessica y Xuxo aceptaron en su momento, al final Bustos emprendió acciones legales.

En una audiencia que tuvieron hace algunos días, el abogado de ‘La Cotorrisa’ afirmó que, tras varias evaluaciones, la autoridad determinó que Jessica no mostraba síntomas de haber sido abusada o acosada.

Por su parte, Xuxo y su esposa aseguran querer justicia. Y es que, según el propio Dom, han recibido ataques y amenazas por parte de los fans de la contraparte. Actualmente, el caso sigue su curso y los internautas han tomado partido; algunos apoyando a la pareja y otros señalándola de estar “hambreados”.

Mira: ¿La Cotorrisa contrademandará a Xuxo Dom y su esposa? Su equipo legal da nueva actualización