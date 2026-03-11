Hijo de Susana Zabaleta llama “papá” a Ricardo Pérez, de La cotorrisa, ¿ya reaccionó el comediante? VIDEO

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Matías Gruener, hijo de la cantante y actriz Susana Zabaleta, protagonizó un momento que llamó la atención de sus seguidores luego de referirse accidentalmente como “papá” a Ricardo Pérez, actual pareja de su madre. El comentario ocurrió mientras el joven relataba una anécdota sobre un regalo que recibió del comediante y conductor del pódcast La cotorrisa.

¿Por qué Matías Gruener llamó “papá” a Ricardo Pérez durante una transmisión en vivo?

El episodio ocurrió mientras Matías Gruener conversaba con sus seguidores sobre una sudadera que recibió como regalo de Ricardo Pérez. Durante el relato, el joven mencionó que la prenda era una sudadera negra de la marca RIPE, la cual le gustó desde que la vio por su diseño.

Según explicó, la sudadera tenía un cierre que llegaba hasta el cuello, característica que llamó su atención desde el inicio. En la transmisión comentó que la prenda le gustaba mucho y que era una de sus favoritas.

Mientras relataba cómo recibió el regalo, el joven mencionó que su madre intervino en el proceso para solicitar un cambio de talla. Fue en ese momento cuando, de manera involuntaria, se refirió a Ricardo Pérez como “papá”.

Al notar lo que había dicho, detuvo su explicación y reaccionó de inmediato entre risas.

“Pero mi mamá fue y le dijo como de ‘hey, le queda chiquita’, de que ‘cámbiasela’, entonces ya, mi papá… ¡le dije papá, wey! Ya ven, eso está mal, eso está mal” Matías Gruener

El comentario fue seguido por carcajadas del propio Matías, quien aclaró que el término correcto para referirse a la pareja de su madre sería “padrastro”.

¿Qué pasó con la sudadera que Ricardo Pérez le regaló a Matías Gruener?

La historia que llevó al momento viral comenzó con el regalo de la sudadera negra. Matías Gruener explicó que Ricardo Pérez se la obsequió, pero inicialmente la prenda era de talla S, lo que provocó que le quedara ajustada.

Durante la transmisión relató que le daba pena decir que la sudadera le quedaba chica, por lo que no comentó nada en un principio. Según contó, su madre fue quien finalmente habló con Pérez para solicitar que se cambiara por una talla adecuada.

“Me la dio como talla S, no sé si me vio chiquito, pero me daba pena decirle que me quedaba chica” Matías Gruener

Tras ese comentario, Susana Zabaleta intervino y pidió que se realizara el cambio. De acuerdo con el propio Matías, la sudadera tardó varios meses en llegar nuevamente a sus manos.

El joven detalló que el conductor la guardó y posteriormente la dejó en un cuarto de su casa, lo que provocó que pasaran alrededor de seis meses antes de que finalmente se la entregara.

A pesar del retraso, Matías señaló que el regalo terminó llegando y que la prenda continúa siendo de su agrado.

Matías Gruener es hijo adoptivo de Susana Zabaleta y el director de cine Daniel Gruener. / Instagram: @ matiasgruenerzz

¿Cómo inició la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

El vínculo entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez comenzó en septiembre de 2023, cuando coincidieron durante la grabación del programa Divina comida. Según han contado en diversas entrevistas, fue en ese contexto donde surgió una conexión entre ambos.

Desde entonces, la pareja ha compartido públicamente distintos momentos de su relación en eventos, conciertos y entrevistas. Su romance ha generado interés mediático, en parte por la diferencia de edad entre ambos.

Zabaleta tiene 60 años, mientras que Ricardo Pérez tiene 30. Ante los comentarios que han surgido en redes sociales sobre este tema, ambos han explicado que mantienen una relación basada en el respeto y la independencia de cada uno. El comediante formalizó el noviazgo el 27 de abril de 2024, fecha en la que le pidió a la cantante que fuera su novia.

Anteriormente con la información que te presentamos aquí en TVNotas, una fuente de la producción de un reality que Susana Zabaleta grabó recientemente para Netflix aseguró que la actriz habría compartido con otras personas del equipo uno de sus mayores temores respecto a su relación con Ricardo Pérez. Según ese testimonio, la cantante expresó preocupación por la diferencia de edad de aproximadamente 30 años entre ambos y comentó que teme que en algún momento el comediante pueda terminar la relación.

La fuente señaló que Zabaleta habría mencionado que, al verse al espejo, percibe con mayor claridad el paso del tiempo y que eso le genera inquietud sobre la posibilidad de que Pérez, al ser más joven, en algún momento decida seguir otro camino o formar una familia con alguien de su edad.

Fuente TVNotas “Dijo que cuando se mira al espejo, nota que, sin maquillaje, las arrugas en su rostro se marcan mucho y que la vejez está haciendo estragos en ella. Sabe que él es joven y que en cualquier momento sucederá lo inevitable: Se encontrará a una jovencita y querrá formar una familia”.

