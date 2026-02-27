 Susana Zabaleta estalla contra los therians y desata polémica: “Que les den patadas hasta que entiendan"
Espectáculos México

Susana Zabaleta estalla contra los therians y desata polémica: “Que les den patadas hasta que entiendan”

Susana Zabaleta generó controversia tras emitir declaraciones sobre la comunidad therian durante una entrevista en vivo en el programa Hoy.

Susana Zabaleta

Susana Zabaleta habla de los Therians en vivo

/

Redes sociales / Captura de pantalla

Susana Zabaleta habla de los Therians en vivo
Redes sociales / Captura de pantalla
 • 
Deyanira C. Luna

La cantante y actriz Susana Zabaleta volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras emitir declaraciones dirigidas a la comunidad therian durante una entrevista en el programa matutino Hoy. Sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto en el foro como en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular pocas horas después de su transmisión.

Te puede interesar: Cazzu rompe el silencio sobre Bad Bunny tras polémica por Rosita y pleito con Nodal: “Un tipazo” ¿infidelidad?

Susana Zabaleta
Instagram

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los therians en el programa Hoy?

Durante la conversación en vivo en Hoy, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre temas de actualidad y tendencias en redes sociales. En ese contexto, expresó su postura respecto a las personas que se identifican como therians.

susana-zabaleta.jpg
Susana Zabaleta. / Foto: Redes sociales

“Ojalá todas las mamás de todos esos les den de comer croquetas y que les den patadas hasta que entiendan lo que son”,
Susana Zabaleta

En otro momento agregó:

“Ojalá haya muchos therians en la calle para poderles escupir”.
Susana Zabaleta

Tras escuchar las declaraciones, la conductora Tania Rincón reaccionó en el foro y respondió:

“Bueno lo de las patadas ya estuvo muy fuerte. ¡Patadas no!”.
Tania Rincon

Te puede interesar: Joanna Vega-Biestro defiende a Cazzu y destroza a Christian Nodal tras exigir derechos por su paternidad

¿Qué es la comunidad therian y por qué es tendencia en redes sociales?

El término therian proviene de la palabra inglesa “therianthropy”, que combina raíces griegas relacionadas con “bestia” y “ser humano”. De acuerdo con información difundida por medios especializados, quienes se identifican como therians describen una conexión profunda e involuntaria con un animal específico al que denominan “teriotipo”.

En las últimas semanas, la comunidad volvió a posicionarse entre las búsquedas frecuentes de Google luego de que se viralizaran videos de jóvenes portando máscaras de animales y adoptando gestos o movimientos asociados con distintas especies. Estas grabaciones han circulado principalmente en TikTok e Instagram, donde algunos usuarios documentan reuniones, dinámicas grupales o expresiones individuales.

A diferencia de movimientos como los furros o los cosplayers, la comunidad therian señala que su identificación no se limita a la caracterización estética o recreativa. Según testimonios compartidos en plataformas digitales, los therians explican que experimentan una afinidad interna con su teriotipo, lo cual forma parte de su identidad personal.

Te pude interesar: ¿Yuridia defendió a Cazzu? La explosiva indirecta que habría lanzado a Nodal tras acusaciones vs. su ex

Therians
Therians / Captura de pantalla

Susana Zabaleta Hoy
Boton-Google-News

PUBLICIDAD - Estas notas son patrocinadas -