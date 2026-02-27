Susana Zabaleta estalla contra los therians y desata polémica: “Que les den patadas hasta que entiendan”

La cantante y actriz Susana Zabaleta volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras emitir declaraciones dirigidas a la comunidad therian durante una entrevista en el programa matutino Hoy. Sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto en el foro como en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular pocas horas después de su transmisión.

Te puede interesar: Cazzu rompe el silencio sobre Bad Bunny tras polémica por Rosita y pleito con Nodal: “Un tipazo” ¿infidelidad?

Instagram

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los therians en el programa Hoy?

Durante la conversación en vivo en Hoy, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre temas de actualidad y tendencias en redes sociales. En ese contexto, expresó su postura respecto a las personas que se identifican como therians.

Susana Zabaleta. / Foto: Redes sociales

“Ojalá todas las mamás de todos esos les den de comer croquetas y que les den patadas hasta que entiendan lo que son”, Susana Zabaleta

En otro momento agregó:

“Ojalá haya muchos therians en la calle para poderles escupir”. Susana Zabaleta

Tras escuchar las declaraciones, la conductora Tania Rincón reaccionó en el foro y respondió:

“Bueno lo de las patadas ya estuvo muy fuerte. ¡Patadas no!”. Tania Rincon

Te puede interesar: Joanna Vega-Biestro defiende a Cazzu y destroza a Christian Nodal tras exigir derechos por su paternidad

¿Qué es la comunidad therian y por qué es tendencia en redes sociales?

El término therian proviene de la palabra inglesa “therianthropy”, que combina raíces griegas relacionadas con “bestia” y “ser humano”. De acuerdo con información difundida por medios especializados, quienes se identifican como therians describen una conexión profunda e involuntaria con un animal específico al que denominan “teriotipo”.

En las últimas semanas, la comunidad volvió a posicionarse entre las búsquedas frecuentes de Google luego de que se viralizaran videos de jóvenes portando máscaras de animales y adoptando gestos o movimientos asociados con distintas especies. Estas grabaciones han circulado principalmente en TikTok e Instagram, donde algunos usuarios documentan reuniones, dinámicas grupales o expresiones individuales.

A diferencia de movimientos como los furros o los cosplayers, la comunidad therian señala que su identificación no se limita a la caracterización estética o recreativa. Según testimonios compartidos en plataformas digitales, los therians explican que experimentan una afinidad interna con su teriotipo, lo cual forma parte de su identidad personal.

Te pude interesar: ¿Yuridia defendió a Cazzu? La explosiva indirecta que habría lanzado a Nodal tras acusaciones vs. su ex