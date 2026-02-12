Luto en Hoy: Conductores anuncian la muerte de querido actor que luchó contra el cáncer: “La había librado”

Los conductores del programa"Hoy” interrumpieron la transmisión en vivo para dar una triste noticia: la muerte de un querido actor que desde 2023 enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de colon y que, lamentablemente, murió a los 48 años. Los conductores mostraron una gran tristeza por la partida de este actor, quien deja a su esposa y a sus seis hijos.

¿Qué muerte anunció el programa Hoy este jueves 12 de febrero?

Se trata del actor James Van Der Beek, recordado por protagonizar la icónica serie “Dawson’s creek”, que seguía la vida de Dawson Leery y su grupo de amigos, Pacey, Joey y Jen. El intérprete, de 48 años, había revelado en 2023 que fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 y, desde entonces, compartió con sus seguidores el proceso y los retos de su lucha contra la enfermedad.

Lamentablemente este miércoles 11 de marzo se reveló su muerte: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribió su esposa en Instagram.

En el programa"Hoy”, los conductores de anunciaron esta noticia y no pudieron evitar mostrar su tristeza.

¿Qué dijeron los conductores del programa Hoy sobre la muerte de James Van Der Beek?

El primero en anunciar unas palabras fue Paul Stanley, quien con nostalgia lo recordó: “Se nos fue, de nuestra generación de ‘Dawson ‘s Creek’, James Van Der Beek”, expresó conmovido.

Galilea Montijo expresó su consternación al enterarse de la noticia y no pudo evitar resaltar lo joven que era el actor. “Qué joven, ¿no? ¿Cáncer de colon?”, comentó con evidente sorpresa.

Por su parte, Tania Rincón recordó que, tras recibir el diagnóstico, James Van Der Beek se involucró activamente en distintas campañas para generar conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de colon.

Galilea Montijo compartió que, aunque en distintos momentos se reportaron mejorías en su estado de salud, también enfrentó recaídas:“Pero, tuvo varias recaídas, porque de repente parecía que ya la había librado.Fue una lucha larga”.

¿Quién era James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’, y de qué murió?

James Van Der Beek es un actor estadounidense. Desde muy joven, mostró interés en el medio artístico. A los 16 años, se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar en Broadway. Su gran oportunidad llegó en 1998, cuando interpretó a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek.

Tras esto, se le vio en varios proyectos como:



Varsity Blues

The Rules of Attraction

Don’t Trust the B---- in Apartment 23

CSI: Cyber

Pose

How i met your mother

En 2010, se casó con Kimberly, con quien tuvo varios hijos. En 2023, fue diagnosticado con cáncer colorrectal (cáncer de colon y recto). Hizo pública su condición hasta el 2024. Usó sus redes sociales para hablar sobre su enfermedad, compartir su proceso y pedir apoyo económico a sus seguidores para costear su costoso tratamiento.

