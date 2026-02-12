Muere Ma Nena, la abuelita viral de TikTok, a los 98 años; así fueron sus últimos momentos ¿Qué le pasó?

Después de la muerte de Emma Atienza, la comunidad digital amaneció con una noticia que rápidamente se volvió tendencia: Ma nena, la abuelita que conquistó TikTok en plena pandemia, murió a los 98 años. Su nombre real era María Elena Aviña, pero en redes fue conocida como “La niña linda”, un apodo que acompañó cada uno de los videos que la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas de la plataforma.

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Ma nena, la abuelita viral de TikTok?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de la muerte de María Elena Aviña. La familia confirmó que murió el pasado 10 de febrero en Estados Unidos, país donde residía, aunque era originaria de Quiringuicharo, Michoacán.

El anuncio se realizó a través de un comunicado en el que sus seres queridos la describieron como madre, hermana, abuela, bisabuela y tatarabuela. En el mensaje se destacó el legado que dejó entre quienes la conocieron tanto en el entorno familiar como en el ámbito digital.

“Hoy despedimos con profundo pesar y amor a quien en vida fue mamá, hermana, abuela, bisabuela y tatarabuela ejemplar de luz y entrega, María Elena Aviña Ma nena, su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor que vivirá por siempre en los corazones de todo aquel que la conoció. Descanse en paz” Camunicado de Facebook Ma nena

Aunque su partida ocurrió el 10 de febrero, las muestras de cariño continúan. En distintas publicaciones se pueden leer mensajes de despedida dedicados a quien muchos llamaban “mi niña linda”. Entre ellos destacan frases como: “A mi niña linda ya no le duele nada, ella ya está descansando”, y “Gracias Ma nena, mi asistente, no es un adiós, la amo”.

Muere Ma nena / Facebook

¿Quién era Ma Nena y cómo se hizo famosa en TikTok?

María Elena Aviña alcanzó popularidad en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando millones de personas permanecían en casa y el consumo de redes sociales aumentó de forma considerable. Fue en ese contexto cuando su nieta Rita comenzó a compartir videos donde se mostraba la rutina diaria de la abuelita.

El primer clip que la llevó a viralizarse mostraba a Ma Nena haciendo ejercicio en la sala de su casa. Con ayuda de una liga de resistencia y movimientos enérgicos, sorprendió a los usuarios por su flexibilidad y disposición física pese a su edad. Ese video marcó el inicio de una serie de publicaciones que consolidaron su presencia en TikTok.

Con el paso de los meses, su contenido se diversificó. Aparecía cantando, bailando, reaccionando a bromas familiares y disfrutando momentos sencillos. Uno de los detalles que más comentaban sus seguidores era su gusto por el refresco de cola, que tomaba a escondidas mientras hacía creer a sus familiares que solo bebía agua.

Rita, su nieta, fue quien documentó gran parte de estos instantes. Además de compartir los videos, también se encargaba de su cuidado, especialmente en los últimos años, cuando por su avanzada edad pasaba la mayor parte del tiempo en cama.

El apodo “La niña linda” surgió como una forma cariñosa de referirse a ella en los clips. Con el tiempo, ese sobrenombre se convirtió en una etiqueta reconocida por miles de usuarios que esperaban nuevas publicaciones.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Ma Nena, la abuelita TikToker?

Tras confirmarse su muerte, Rita compartió detalles sobre las últimas horas de su abuela. De acuerdo con su relato, la música estuvo presente incluso en sus momentos finales.

Según lo narrado, mientras se escuchaba música de banda en vivo, Ma nena realizó algunos movimientos para bailar desde su cama. Ese gesto fue descrito como una muestra de la actitud que mantuvo hasta el final.

En redes sociales, los seguidores retomaron fragmentos de sus videos antiguos, recordando escenas en las que aparecía cantando o moviéndose al ritmo de distintas canciones. Para muchos usuarios, esas imágenes forman parte del recuerdo que conservarán de la creadora de contenido.

A pesar de la exposición que alcanzó en internet, son pocos los datos públicos sobre su vida privada. Se sabe que nació en Michoacán y que posteriormente residió en Estados Unidos. Su entorno familiar fue parte esencial de los contenidos que la llevaron a viralizarse.

