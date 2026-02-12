Ellos son los tres famosos despidieron a sus padres en menos de una semana ¿De qué murieron?

Tras la reciente regla de tres en México. Otra tres figuras públicas tuvieron un encuentro con la muerte; sin embargo, en esta ocasión confirmaron la muerte de sus padres y compartieron con sus seguidores mensajes de despedida acompañados de fotografías y recuerdos familiares. Las publicaciones se difundieron a través de redes sociales y generaron múltiples reacciones entre sus comunidades digitales.

¿Qué le pasó al papá de Fernanda Castillo?

La noticia sobre la muerte del padre de Fernanda Castillo se dio a conocer por medio de su hermano, Pablo Castillo. Aunque la actriz, reconocida por su participación en El señor de los cielos, no publicó un mensaje directo en sus redes sociales, fue su hermano quien informó del deceso.

Pablo Castillo compartió una serie de fotografías y videos junto a su padre, en los que se aprecian distintos momentos familiares. Las imágenes fueron acompañadas de un mensaje en el que destacó la fortaleza de su papá.

“Mi pa. Ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón…” Pablo Castillo

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones adicionales sobre el fallecimiento. La publicación de su hermano fue el medio a través del cual se confirmó la información, generando mensajes de apoyo de seguidores y colegas del medio artístico.

¿Qué pasó con la mamá de Fabiola Campomanes?

Fabiola Campomanes, actriz conocida por su participación en la telenovela Teresa y por formar parte del reality La granja VIP, informó en su cuenta de Instagram la muerte de su madre.

Días antes del fallecimiento, la actriz había compartido que su mamá fue sometida a una cirugía de colon. Posteriormente, confirmó la noticia con un mensaje breve dirigido a ella.

“Vuela alto mami ! Gracias por todo !! Ya te extraño . Te amo tanto” Fabiola Campomanes

Después del anuncio, Campomanes publicó imágenes y videos del último adiós a su madre. En los materiales compartidos se observan momentos del homenaje, acompañados de música. La actriz mostró escenas del acto de despedida y fragmentos de recuerdos familiares.

Las publicaciones permanecen visibles en su perfil, donde seguidores y figuras del medio dejaron mensajes de solidaridad. Hasta ahora, la actriz no ha ofrecido más detalles públicos sobre las causas del fallecimiento, más allá de lo compartido previamente respecto a la intervención quirúrgica.

Fabiola Campomanes revela que su mamá fue sometida a cirugía y está cuidándola. / Redes sociales

¿De qué murió el papá de David Bisbal?

El cantante español David Bisbal confirmó el martes 10 de febrero la muerte de su padre, José Bisbal, a los 84 años de edad. El deceso ocurrió en Almería, España, su lugar de origen.

De acuerdo con medios locales, el señor José Bisbal falleció rodeado de sus familiares, tras una larga lucha contra el Alzheimer. La información fue retomada por diversos portales españoles el mismo día del anuncio. El intérprete utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida. En su publicación escribió:

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo.” David Bisbal

El mensaje fue acompañado por una fotografía familiar. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores y colegas del ámbito musical.

David Bisbal había hablado en ocasiones anteriores sobre el estado de salud de su padre y el impacto del Alzheimer en su familia. Con la confirmación del fallecimiento, se sumó a la lista de figuras públicas que, en los primeros meses de 2026, han enfrentado pérdidas personales.

Las muertes de los padres de Fernanda Castillo, Fabiola Campomanes y David Bisbal se dieron a conocer en un lapso menor a siete días. Cada uno utilizó sus plataformas digitales, ya sea de manera directa o a través de familiares, para comunicar la noticia.

Hasta ahora, ninguno de los tres artistas ha anunciado actividades públicas relacionadas con homenajes formales más allá de lo compartido en sus perfiles digitales. Las despedidas se han limitado a publicaciones personales, acompañadas de imágenes y textos dirigidos a sus padres.

