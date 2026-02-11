Litzy anuncia muerte de su tío Guillermo con desgarrador mensaje de despedida: “Me parte el alma”

En medio de la incertidumbre que ha generado su boda con el chef Poncho Cadena, la cantante Litzy da un desgarrador anuncio. Y es que, a través de Instagram, confirmó la muerte de su tío Guillermo, quien fuera uno de sus más grandes apoyos durante su luto por el fallecimiento de su papá, hace tres años.

Litzy y su tío / Redes sociales

¿De qué murió el tío de Litzy, Guillermo?

Mediante un post en Instagram, Litzy, novia del chef Poncho Cadena, dio a conocer que su tío Guillermo murió este miércoles 11 de febrero. Se dijo muy dolida con la noticia, principalmente porque se da a solo tres años de que su padre falleciera.

“Tío Guillermo, me parte el alma tu partida. Jamás me imaginé que a solo 3 años de que mi papá nos dejara, después te irías tú, tan guapo, tan joven, tan cariñoso, tan alegre, tan INCREÍBLE ser humano”, expresó.

Dejó ver que tenía una gran relación con él, pues recordó que sus pláticas siempre la animaban mucho y destacó su gran “positivismo” ante cualquier situación.

“Siempre te voy a extrañar. Estabas a 8 días de cumplir años y yo, sin falta, te llamaba. Me encantaba escuchar tu voz, tu positivismo y alegría. Fuiste un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo para mi tía Martha Elisa.” Litzy

Concluyó su mensaje resaltando que siempre estará en su corazón: “¡Descansa, Tío! Ya estás con tus amados hermanos, tu papá y Carmelita, que seguro te recibieron felices. Dale besos a mi papá de mi parte y nunca olvides que tu sobrina Litzy siempre te ama y te amó con todo el corazón”, resaltó. Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte.

¿Quién era el tío de Litzy, exparticipante de MasterChef?

Guillermo Domínguez, tío de Litzy, no pertenecía al ámbito público, por lo que poco o nada se sabe de él. Sus redes sociales están en privado y, tan solo en Instagram, tenía menos de 500 seguidores.

En la descripción de dicha plataforma, se califica como un “abogado por convicción y lector asiduo”, resaltando que también “amaba la libertad y era un enamorado de la vida”.

Por lo que expresó la cantante en su mensaje de despedida, el abogado fue un gran apoyo cuando falleció su papá, un soldado, en abril de 2022, tras “más de un año de lucha” contra una enfermedad no especificada.

Hasta el momento, ni la celebridad ni otro miembro de la familia han querido dar declaraciones al respecto. En tanto que sus fans no han dudado en solidarizarse con ella, llenando el post de comentarios positivos para que pueda sobrellevar su duelo de la mejor manera posible.

¿Cuándo se casan Litzy y el chef Poncho Cadena?

Uno de los temas más comentados con relación a Litzy ha sido su boda con el chef Poncho Cadena. Y es que, en un principio, se planeaba que el evento se realizara en octubre de 2025. Sin embargo, la pareja decidió posponerlo, lo que generó muchas especulaciones de una posible ruptura.

No obstante, y en exclusiva para TVNotas, una fuente cercana a ellos nos contó en diciembre que planeaban una “boda secreta” en CDMX. Si bien la fecha tentativa era el 17 de enero, señaló que las celebridades han tratado de ser muy herméticas.

“Para empezar, ya no será en Los Cabos como lo tenían pensado. Ahora será en la CDMX, en un lugar en Polanco, donde él abrirá, no sé si ese mismo día o más tarde, un restaurante. Es casi seguro que la fecha será este próximo sábado 17 de enero, pero todo es un misterio”, indicó.

Y agregó: “Eso sí, un día dicen que la boda será para 50 personas y a los 3 días anuncian: ‘Mejor invitamos a más y que sea para 100’. Están con ese rollo de cuántas personas estarán, pero en general sí será pequeña. Además, como no tienen el tema de dónde será, porque ya es el lugar de él, pues por ese lado están tranquilos”.

