El chef Poncho Cadena ya comenzó su divorcio para casarse con Litzy; ¡lo arriesga todo por su libertad!

Hace 1 año, y antes que nadie, en TVNotas te contamos que Litzy iniciaba un romance con el experto en cocina Poncho Cadena, chef y juez de MasterChef, y que estaban tan felices que ya se hablaba de planes de boda y de vivir juntos.

En marzo pasado te contamos que las cosas entre el chef y su exmujer, Marcela Morales, no estaban del todo bien. Tras darse a conocer públicamente la relación con Litzy, ella manifestó que no estaba dispuesta a dejarle todo el patrimonio a la cantante, pues era el esfuerzo de muchos años juntos y que era también la herencia de sus hijos.

El Chef Poncho y Litzy se van a casar / Instagram

¿El chef Poncho Cadena ya se divorció de su ex, Marcela Morales?

Ahora, una persona cercana a él nos cuenta que hace unos días el chef viajó a Guadalajara para iniciar el proceso de divorcio y la separación de bienes, para que pueda dar el sí junto a Litzy: “El viaje fue porque uno de sus hijos se graduó de la escuela. No podía faltar a esta celebración. Aunque tiene mucho trabajo, jamás ha dejado de estar al lado de sus hijos y siempre está al pendiente de ellos”.

“Aprovechó el viaje para iniciar el tema del divorcio. Poncho espera que todo quede rápido. No quiere tener problemas para casarse en la fecha que acordó con Litzy (finales de este año). Con lo que no contaba es con que su exmujer pidiera, literal con lupa, hacer un inventario de todo lo que tienen, para saber qué sí y qué no. Obvio, ese proceso se llevará muchas semanas”.

Nos comentó que Poncho trató de hablar con su ex, pero ella no quiere escucharlo: “Él le dijo que se quedara todo, que no pasaba nada. Que cambiarán los nombres de las cosas a solo el de ella, sin tema, pero ella dice que no. Quiere que todo se haga bien”.

“No sé si realmente lo hace para que después no tengan problemas, o solo quiere alargar un poco este proceso y, quizás, que los tiempos no cuadren para la boda con Litzy”.

Chef Poncho y su exesposa / Instagram

¿Litzy, la novia del chef Poncho Cadena, ya conoció a sus hijos?

Le preguntamos si la cantante fue a este viaje, y nos contó: “No. Ella prefirió no ir para evitar problemas. De hecho, las fechas cuadraron. Mientras él estaba en Guadalajara viendo todo esto, ella se fue a Miami a hacer promoción de sus proyectos. Eso sí, a cada rato estaban hablando y se dejaban cosas lindas en las redes”.

“Además, Litzy aún no conoce a los hijos de quien va a ser su marido. No era el momento. ¡Imagínate!”.

“No sé si Litzy no ha querido conocer a los hijos por todo lo que ha pasado entre Poncho y su ex. Ella fue testigo de los mensajes y las cosas que se dicen por teléfono. Prefiere mantener distancia. Ya le dijo a Poncho que el día que ya quede todo bien, ese día verá a sus hijos. Hasta donde sé, creo que ya ha hablado con uno de ellos, pero de verse, eso aún no ha pasado”.

El chef Poncho asistió a la graduación de su hijo, pero Litzy no pudo acompañarlo por compromisos laborales / Fotos: Redes sociales y Archivo TVNotas

El chef Poncho Cadena arriesgará todo para casarse con su novia Litzy

“A mi amigo no le importa perder todo. Quiere estar con la mujer que ama, que es Litzy. Por eso, si es necesario dejarle todos sus bienes a su ex, lo hará con tal de ser feliz. Lo único que le importa es su libertad. Además, tiene la magia en sus manos dentro de la cocina y puede seguir creando y haciendo cosas nuevas”.

“Poncho está muy enamorado. Hace mucho que no lo veía así, tan entusiasmado por el gran paso que dará a finales de año”. Además, nos contó que ya están preparando las cosas para la boda: “Ya comenzaron a ver proveedores, las mesas, los centros y esas cosas. Como dicen, a lo mejor faltan meses, pero el tiempo pasa volando”, concluyó.

