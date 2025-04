El chef Poncho de MasterChef Celebrity y Litzy ¿van a ser papás? ¡Ya tienen su nidito de amor!: '¡A todo sí!”

El amor entre Litzy y el chef Poncho Cadena no deja de dar de qué hablar. En TVNotas descubrimos que su romance nació cuando coincidieron en la temporada pasada de MasterChef celebrity. Semanas después, la parejita mostró estar muy enamorada, y anunciaron que están comprometidos y que planean casarse en octubre de este año.

El chef Poncho le pidió matrimonio a Litzy con anillo de diamante amarillo en Nueva York / Francisco Mancera/Redes Sociales

Te puede interesar: ¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 el domingo 20 de abril?

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Una fuente nos contó que Marcela Morales, exesposa del chef y madre de sus hijos, no ve con buenos ojos esta relación. Aunque actualmente trabaja con Poncho, la convivencia entre ambos no es la mejor e incluso se ha llegado a decir que sería mejor “cortar lazos”.

Además, se comenta que los hijos de Poncho no estarían del todo contentos con la llegada de Litzy a la familia. También surgió un comentario directo de Marcela hacia la cantante sobre el patrimonio del chef, cuando tachó a Litzy de interesada: “Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir”, afirmó.

¿Litzy se lleva con los hijos del chef Poncho Cadena?

Ante la polémica, Poncho rompe el silencio y asegura que sus hijos aún no conviven con Litzy: “No se conocen todavía. No hemos tenido tiempo. Suena a que es muy rápido. Nos conocimos hace un año en MasterChef. Sí se los he puesto por teléfono. Todo va a estar bien”.

“Yo tengo mis políticas. Tenemos nuestros acuerdos, y estos, al menos con mis hijos, no son negociables. Ellos saben cómo está la onda. No pasa nada”.

Respecto a su exesposa, Poncho fue diplomático: “Yo no tengo el control sobre lo que digan otras personas. Me pasó al principio. Al final, el tiempo acomoda todo. No es que me quiera enredar en justificaciones, sino que creo que a todos nos puede pasar”.

Chef Poncho y su exesposa / Instagram

No te pierdas: Litzy fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Me tenían que bañar”

¿El chef Poncho y Litzy piensan tener hijos?

Nos confirmó que ya viven juntos en Baja California Sur: “Estamos en Cabo, pero viajamos seguido a la Ciudad de México. Mis restaurantes están en Baja California Sur y en Jalisco”.

Le preguntamos si tiene nervios de volverse a casar y nos dijo: “No, para nada. Con Litzy, no. La vida me volvió a sorprender una vez más. Esta vez lo hizo para bien”.

Sobre si le gustaría tener hijos con la cantante, mencionó: “Eso sería cosa que Litzy puede contestar, pero yo, a todo sí. Yo la amo y todo está bien”.

Por su parte, Litzy se mostró emocionada por el futuro con Poncho. Está ansiosa de convivir con sus futuros hijastros. “Me muero de ganas, porque siento que los conozco, por todo lo que me habla de ellos, pero ya llegará el momento. Espero que pronto y que todo fluya. De mi parte solo va a existir cariño y respeto. Deseo conocerlos antes de la boda, porque, si no, va a ser muy raro. Así de: ‘Mucho gusto, me caso con su papá’”.

El chef Poncho y Litzy planean abrir un restaurante juntos / Francisco Mancera / Redes Sociales

Échale un ojo a: ¿Por qué Litzy se alejó de las telenovelas durante varios años? ¡Ella destapa la impactante razón!

La pareja también reveló que planea un nuevo negocio familiar relacionado con la cocina y que uno de los hijos del chef se unirá al proyecto: “Para octubre habrá boda y restaurante. Todo se puede. Me considero muy afortunado por todo lo que ha pasado. Feliz de ser parte de la vida de esta mujer”. Ella agregó: “Tenemos este proyecto que queremos realizar. Es un sueño y nos encantaría que se cumpliera”, finalizaron.

Con boda, restaurante y nuevos comienzos en puerta, Litzy y Poncho apuestan todo por su relación. El tiempo dirá si el amor vence cualquier obstáculo, y si la familia logra unirse antes de dar el ‘sí’.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .