Muere James Van Der Beek: La vez que dijo que el cáncer fue lo mejor de su vida; así fueron sus últimos momentos

La muerte de James Van Der Beek sacudió al mundo del entretenimiento, pero entre homenajes, nostalgia noventera y escenas virales de Dawson’s Creek, una declaración volvió a encender la conversación: aquella vez que el actor aseguró que el diagnóstico de cáncer había sido, paradójicamente, lo mejor que le pudo pasar.

Mira: Muere James Van Der Beek, ícono de “Dawson’s Creek”, tras batalla contra el cáncer colorrectal, a los 48 años

¿Cómo se confirmó la muerte de James Van Der Beek?

La noticia de la muerte de James Van Der Beek comenzó a circular durante la mañana, luego de que distintos medios estadounidenses reportaran que su muerte fue registrada ante la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis.

Poco después, medios como NBC News, Variety y CBS News retomaron la información citando un mensaje difundido por su esposa, Kimberly Van Der Beek, quien pidió privacidad para la familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Familia de James Van Der Beek “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

El mensaje provocó una ola inmediata de reacciones. Fans, colegas y figuras del medio recordaron al actor que marcó a toda una generación como Dawson Leery, el joven soñador que convirtió a Dawson’s Creek en un fenómeno cultural.

Mira: Muere James Van Der Beek: Suplican donaciones para sus seis hijos y esposa del actor: “Familia sin fondos”

¿De qué murió James Van Der Beek?

Aunque las autoridades no detallaron públicamente la causa oficial de muerte, es ampliamente conocido que James Van Der Beek enfrentaba un cáncer colorrectal.

El propio actor hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, revelando que padecía cáncer de colon en etapa 3. Lejos de esconderse, decidió hablar abiertamente del proceso, los tratamientos, los cambios físicos y el impacto emocional que implicó la enfermedad.

El cáncer colorrectal, que durante años fue asociado principalmente con personas mayores, ha mostrado un preocupante aumento en adultos jóvenes, lo que convirtió su testimonio en un referente de conciencia y prevención.

James Van Der Beek, reconocido por la serie juvenil ‘Dawson’s creek’ y como quarterback Moxon en Varsity Blues. / IMBD

¿Por qué James Van Der Beek dijo que el cáncer fue “lo mejor que le pudo pasar”?

Una de las entrevistas más comentadas del actor James Van Der Beek ocurrió en el programa Today, donde dejó una frase que, en su momento, causó asombro:

“El diagnóstico de cáncer fue lo mejor que me pudo pasar”. James Van Der Beek

La declaración, lejos de ser una provocación, fue una ventana a su proceso interno. Van Der Beek explicó que recibir la noticia de su cáncer de colon en etapa 3 provocó una sacudida emocional que lo obligó a replantear su vida entera. El actor confesó que, al escuchar el diagnóstico, llegó a pensar sinceramente que aquello podía convertirse en algo positivo. No por el dolor, sino por la oportunidad de transformación.

Según relató, la enfermedad lo llevó a bajar el ritmo, revisar sus hábitos, prestar mayor atención a su salud física y emocional, y redefinir sus prioridades. También habló abiertamente del componente espiritual del proceso, asegurando que la experiencia lo acercó profundamente a Dios.

Mira: Muere “Layo” González, icónico actor mexicano que dio voz a Pitufo filósofo en Los pitufos: ¿De qué murió?

¿Cuáles fueron las últimas apariciones de James Van Der Beek?

Uno de los momentos más comentados del actor James Van Der Beek ocurrió el 22 de septiembre de 2025, durante un evento benéfico vinculado a Dawson’s Creek. Aunque su estado de salud le impidió viajar, el actor sorprendió con una aparición virtual que no pasó desapercibida. Su imagen, notablemente más delgada, generó preocupación entre los fans.

Con el humor que lo caracterizaba, abordó el tema sin rodeos: “No puedo creer que no estoy allí, viendo a mis compañeros de reparto. Había perdido muchísimo peso por el virus estomacal, sí. No, no estaba relacionado con el cáncer. Aunque con el cáncer todo es como: '¿Por qué no aumentamos el tamaño de ese virus estomacal?’”.

Meses después, a principios de enero de 2026, compartió una fotografía familiar que despertó esperanza entre sus seguidores. Muchos interpretaron su apariencia como señal de mejoría.