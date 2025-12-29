Litzy y Poncho Cadena celebran primera Navidad en su casa y muestran su nidito de amor: ¡Ya viven juntos!

Luego de que en exclusiva en TVNotas te revelamos que Litzy y Poncho Cadena sí estarían rumbo al altar, la cantante mostró el hogar que comparte con el chef. A través de este vistazo íntimo, la artista dejó ver una faceta más personal de su relación, resaltando que la boda no es una idea lejana, sino un plan que comienza a formarse.

Así fue la primera Navidad de Litzy y Poncho Cadena en su hogar, un festejo íntimo que Litzy presumió. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena?

Una fuente reveló a TVNotas que la pareja atraviesa uno de sus momentos más felices, ahora que el proceso de divorcio de Poncho Cadena quedó oficialmente concluido. “Ahora están más que felices, porque ya el divorcio salió, y él ya se puede casar el día que quiera. Entonces, con papelito en mano, empezaron a organizar todo, aunque cambiaron casi toda la logística que tenían preparada para la boda en octubre pasado”, nos compartió la persona cercana a la cantante.

De acuerdo con la misma fuente, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la sede del enlace. “Para empezar, ya no será en Los Cabos como lo tenían pensado. Ahora será en la CDMX, en un lugar en Polanco, donde él abrirá, no sé si ese mismo día o más tarde, un restaurante”, señaló. Sobre la fecha, aseguró que todo se maneja con total discreción: “Es casi seguro que la fecha será este próximo sábado 17 de enero, pero todo es un misterio”.

Al indagar más sobre cómo será la celebración de la boda de Litzy y Poncho Cadena, la fuente explicó que decidieron hacer algo mucho más íntimo. “Como han hablado tanto de la boda y que al final no se hizo, además de todo el chisme que sacaron ustedes y que es verdad, decidieron hacer una boda mucho más pequeña”, comentó. Añadió que solo estarán familiares y amigos cercanos, aunque todavía no definen el número exacto de invitados: “Un día dicen que la boda será para 50 personas y a los 3 días anuncian: ‘Mejor invitamos a más y que sea para 100’. Están con ese rollo, pero en general sí será pequeña”. Además, destacó que el hecho de que el lugar sea de él les da tranquilidad: “Por ese lado están tranquilos”.

Litzy y el chef Poncho Cadena. / Foto: Archivo TVNotas

Litzy y Poncho Cadena celebran su primera Navidad juntos en su hogar

Litzy compartió cómo vivió su primera Navidad en casa junto a Poncho Cadena en San José del Cabo, Baja California Sur, una celebración que calificó como especial y llena de felicidad. A través de una publicación en Instagram, la cantante publicó una serie una imágenes que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la primera fotografía, se observa a Litzy abrazando a Poncho Cadena frente a un árbol de Navidad iluminado, decorado con luces y una estrella en la punta. Ambos sonríen, ella, vestida de negro, lo rodea con los brazos, mientras él aparece con gorro y atuendo casual.

Junto a la imagen, Litzy escribió: “Increíble primera Navidad en nuestra casa, hasta el amanecer, literal. Felicidad total en mi corazón”, acompañando el mensaje con buenos deseos para sus seguidores: “Les deseo a todos siempre amor, paz, luz y magia en sus vidas”. La publicación recibió múltiples reacciones y comentarios de cariño por parte de colegas y fans, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de la cantante, marcado por el amor y la armonía familiar.

Litzy mostró cómo celebró la Navidad en casa junto a Poncho Cadena y compartió un mensaje especial con sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Litzy y Poncho Cadena?

La relación entre Litzy y Poncho Cadena inició durante la cuarta temporada de MasterChef Celebrity México 2024. De acuerdo con una persona de la producción que habló con TVNotas, ambos tuvieron una conexión desde el programa, la cual se mantuvo una vez que concluyeron las grabaciones del reality, ya que comenzaron a salir juntos tras finalizar la competencia.

La misma fuente señaló que, con el paso del tiempo, Litzy y Poncho continuaron viéndose de manera constante. “Se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”, comentó, aunque en un inicio decidieron mantener la relación con discreción y sin hacerla pública.

Fue Litzy quien posteriormente confirmó la relación durante su participación en Pinky Promise. “Pues sí, es verdad. Encontré el amor. Sí, o sea, obviamente fue después de ‘MasterChef’, por supuesto. Ahí nos conocimos y pues vieron lo que todos vieron”, declaró la cantante, aclarando que el vínculo surgió a partir de su convivencia en el programa.

