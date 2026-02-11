Adamari López confiesa si quiere novio más joven: ¿Busca “colágeno”? La conductora responde

Adamari López abordó el tema de si estaría dispuesta a iniciar una relación con un hombre más joven que ella, lo que popularmente se conoce como “colágeno”. La conductora habló al respecto de manera directa y dejó clara su postura ante la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor bajo esa dinámica. ¿Está en sus planes o descarta por completo esa opción? Aquí te contamos lo que dijo.

¿Se acabó el “colágeno”? Adamari López confiesa si quiere novio más joven. / Foto: Redes sociales

¿Adamari López quiere un novio joven?

Adamari López volvió a hablar de su vida sentimental y, esta vez, se refirió a la posibilidad de tener una relación con un hombre más joven, conocido popularmente como “colágeno”. La conductora compartió su experiencia y explicó por qué actualmente no está interesada en repetir esa dinámica en su vida personal.

Lejos de cerrar la conversación al tema, la conductora y actriz reconoció que vivió esa etapa y que fue parte de un momento específico en su vida. Sin embargo, dejó claro que hoy sus prioridades son distintas y que, si decide iniciar una nueva relación, preferiría que fuera con un hombre mayor.

“Yo pasé por ahí, trataría de no volver al colágeno siento que ya tuve una etapa que di oportunidades, que me di la oportunidad de disfrutar, que viví, que me lo gocé y bien. Preferiría un hombre mayor. Últimamente no me interesa el colágeno, no me lo quiero ni tomar”, dijo Adamari López en Desiguales.

Agregó que “está bien si una mujer quiere tener una relación, que es una mujer más madura y quiere experimentar con un hombre más joven, tiene que darse la oportunidad, está bien que lo pruebe, si es una decisión personal. Lo vives, lo disfrutas, te lo comes, te lo tragas, el colágeno y pues ya está, ya lo disfrutaste”.

¿Adamari López tendría un romance con un hombre más joven? / Foto: Redes sociales

¿Adamari López regresaría con un ex?

En una reciente emisión de Desiguales, el tema de las segundas oportunidades en el amor abrió el debate entre las conductoras, quienes compartieron distintas posturas sobre volver o no con una expareja. La conversación avanzó entre experiencias cercanas y opiniones personales sobre lo que implica retomar una relación después de una ruptura.

Migbelis Castellanos comentó: “Yo tengo una amiga que terminó con su pareja y luego volvió y se casó y le funcionó”. A lo que Karina Banda respondió: “Pero nuestro break fue cortito, y yo quiero pensar que Carlos (Ponce) no estuvo con nadie más porque yo sí no sé si podría volver con un ex después de que yo estuve ya con otra persona o él también, aquí diría que ya lo chupó el diablo”.

En ese intercambio, Migbelis Castellanos añadió: “Si ya tú probaste por allá y no te funcionó y regresaste conmigo pues yo creo que eso te sube el ego”, mientras que Amara señaló: “Y cuántas mujeres no han perdonado a los mismos esposos después de que le han pegado 500 cachos”.

Ante las distintas opiniones, Adamari López dejó clara su postura y afirmó: “Yo no volvería con nadie y menos si después que estuvo conmigo está con alguien peor que yo”.

Adamari López habló sin rodeos sobre la posibilidad de tener un novio más joven y explicó cuál es su decisión actual. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son las exparejas de Adamari López?

La historia amorosa de Adamari López ha estado ligada a figuras del ámbito musical y del entretenimiento. En 2001 conoció en México al cantante Luis Fonsi, aunque fue hasta 2003 cuando coincidieron nuevamente en Estados Unidos: él se encontraba promocionando un disco y ella participaba en la gira de la telenovela Gata salvaje. Un año después hicieron público su compromiso, en un momento que también estuvo marcado por el anuncio del diagnóstico de cáncer de seno de la conductora. La boda se realizó el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico. El 8 de noviembre de 2009, la entonces pareja informó mediante un comunicado de prensa que había decidido separarse.

Tiempo después, en 2011, Adamari confirmó su relación con el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, a quien conoció en el programa Mira quién baila, donde compartieron pista como pareja de competencia. La relación avanzó y en 2014, durante el cumpleaños de la presentadora, se comprometieron.

Ese mismo año, el 19 de septiembre, Adamari anunció a través de un comunicado que estaba embarazada. Más adelante dio a conocer que esperaba una niña, quien llevaría el nombre de Alaïa. El 4 de marzo de 2015 comunicó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el nacimiento de su hija en Miami. Sin embargo, en mayo de 2021, la pareja se separó tras 10 años juntos.

