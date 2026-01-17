Adamari López revive el incidente que marcó su luna de miel: “Por poco me ahogo” ¿Qué fue lo que pasó?

Adamari López volvió a abrir una página personal de su historia al compartir un episodio que marcó profundamente su vida. En una reciente conversación televisiva, la conductora y actriz relató una experiencia ocurrida durante su luna de miel que estuvo a punto de convertirse en una tragedia, al enfrentar una situación de riesgo mientras realizaba una actividad acuática.

¿Qué le pasó a Adamari López durante su luna de miel?

Durante la emisión del programa Desiguales, Adamari López contó que el incidente ocurrió en la Polinesia Francesa, destino que eligió para celebrar su luna de miel. En ese viaje decidió participar en una actividad de esnórquel, una práctica común en la zona por la riqueza de sus paisajes marinos.

Sin embargo, lo que inició como una experiencia recreativa se complicó. De acuerdo con su relato, en determinado momento perdió el control dentro del agua, lo que generó una situación de emergencia. La actriz explicó que estuvo a punto de ahogarse mientras intentaba realizar la actividad, enfrentando minutos de angustia antes de lograr salir del problema.

“Recuerdo que en el momento en que estuve en mi luna de miel, por poco me ahogo tratando de hacer snorkeling” Adamari López

Expresó Adamari durante la conversación, al describir el episodio como uno de los más impactantes de su vida en relación con el agua. Aunque no detalló aspectos técnicos del incidente, sí dejó claro que fue una experiencia límite que la marcó emocionalmente y que reforzó los temores que su madre siempre manifestó respecto al mar y las piscinas.

¿Por qué la mamá de Adamari López le advertía sobre el agua?

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la relación entre este episodio y las advertencias constantes de su madre, la señora Vidalina Torres. Adamari recordó que desde que era pequeña, su mamá le compartía sueños recurrentes en los que la veía ahogarse, especialmente cada vez que sabía que su hija iría a la playa o a una piscina.

“Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que cada vez que le comentaba que iba a la piscina o que iba a la playa, ella me decía al día siguiente: ‘Soñé que te ahogabas’” Adamari López

Este tipo de advertencias se repitieron a lo largo de los años, al punto de quedarse grabadas en la mente de Adamari. Según explicó, ese recuerdo ha influido en su comportamiento, llevándola a ser especialmente cuidadosa cuando se encuentra en el mar.

Durante la charla, la conductora señaló que el incidente en la Polinesia Francesa fue el episodio que más conectó con esos miedos maternos, pues ocurrió en un contexto inesperado y durante una etapa que debía ser plenamente feliz. Aun así, aclaró que no asocia lo sucedido con supersticiones, sino con una experiencia concreta de riesgo.

¿Cómo enfrenta Adamari López hoy las actividades acuáticas?

A pesar de haber vivido un momento crítico durante su luna de miel, Adamari López aseguró que no ha dejado de realizar actividades recreativas relacionadas con el agua. En el programa explicó que continúa disfrutando de viajes y experiencias turísticas, siempre tomando precauciones, pero sin permitir que el miedo determine sus decisiones.

La conductora afirmó que procura no basarse en supersticiones y que prefiere mantener un criterio propio al momento de planificar vacaciones o participar en actividades acuáticas. En ese sentido, señaló que el episodio no la llevó a renunciar al mar ni a las experiencias que disfruta durante sus viajes.

“A veces hay que dejar las supersticiones a un lado y no pensarlo mucho”, comentó durante la emisión, al explicar cómo enfrenta hoy ese tipo de situaciones.

Adamari también compartió que actualmente disfruta este tipo de experiencias junto a su hija, con quien realiza viajes y actividades turísticas. Aunque toma medidas de seguridad y mantiene especial atención cuando se trata del mar, dejó claro que no ha permitido que aquel episodio defina su relación con el agua.

