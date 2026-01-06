¿La Cotorrisa contrademandará a Xuxo Dom y su esposa? Su equipo legal da nueva actualización

En los últimos meses, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores del pódcast ‘La Cotorrisa’, han estado involucrados en una batalla legal contra Jessica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom. Y es que la también creadora de contenido los demandó por acoso.

El pasado 30 de diciembre, Slobotzky, a través de su cuenta de X, celebró el triunfo sobre “un tema legal” que habían enfrentado como equipo. Si bien no dio muchos detalles, muchos afirmaron que se refería al proceso iniciado por Bustos y su esposo.

A raíz de las dudas y las polémicas declaraciones que Xuxo Domínguez, nombre real de Xuxo Dom, dio recientemente, el equipo legal de los presentadores lanza un comunicado con aclaraciones importantes sobre el caso. ¿Se confirma una contrademanda?

¿Qué está pasando entre La cotorrisa y la esposa de Xuxo Dom?

Todo inició en septiembre de 2025. Xuxo Dom y su esposa Jessica Bustos dieron a conocer que habían comenzado una demanda contra los conductores de ‘La cotorrisa’ por abuso y acoso sexual.

Esto, derivado de comentarios que hicieron los presentadores sobre el físico de Bustos en una de sus emisiones. Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se disculparon en su momento.

Poco después de esto, el equipo legal de Pérez y Slobotzky lanzó un comunicado en el que, sin hacer mucho énfasis en el proceso, señaló que sus representados estaban siendo víctimas de una campaña de desprestigio que se originó después de que se posicionaran en contra de lo que llamaron ellos “prensa digna”.

A principios de este mes, Jessica Bustos sostuvo que no la habían notificado de una audiencia en la que, aparentemente, se habría fallado a favor de ‘La cotorrisa’. Por su parte, Xuxo subió un video expresando, entre lágrimas, estar harto de las burlas y extorsión.

“Sobornando e inventando cosas. Se los juro, yo no quiero su mugre dinero, y se los dije. Me llamaron hambreado. Todo mundo comenzó a comentar ‘hambreado’, porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cabr*n? Y las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado… mis 13 años de carrera”. Xuxo Dom

¿Xuxo Dom y su esposa perdieron la demanda en contra de ‘La cotorrisa’?

En medio de todo esto, el equipo legal de ‘La cotorrisa’ lanzó un nuevo comunicado en el cual no solo se reafirma que sus clientes están siendo víctimas de una “campaña de desprestigio”, sino que también responde a los señalamientos hechos por la parte acusatoria, que afirma no haber sido notificada de la última audiencia.

Equipo legal de ‘La Cotorrisa’ “En la audiencia inicial, la Juez de Control determinó que existían actos de investigación por desahogar, razón por la cual la misma quedó sin materia, por las deficientes omisiones existentes. La Unidad de Gestión Judicial notificó a cada una de las partes la fecha para la celebración de la audiencia contra omisiones del Ministerio Público, lo cual desmiente que la presunta víctima lo desconociera.”

También se señala que, tras las evaluaciones correspondientes, se determinó que “quien hoy se duele de ser víctima NO LO ERA y que no TENÍA NINGÚN TIPO DE DAÑO, por lo que todos los demás elementos que deriven de dicha imputación y contravengan esta prueba se encuentran viciados y no podrán tener sustento jurídico”.

¿Xuxo Dom y su esposa serán demandados por ‘La cotorrisa’ de Ricardo Pérez?

En el escrito, se hace una invitación a Xuxo Dom y su esposa, Jessica Bustos, a que dejen de hablar de ‘La cotorrisa’, asegurando que las declaraciones que ambos hicieron incurren en una “difamación”.

“Ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales por daño moral, así como amenazas y extorsión en agravio de los señores Slobotzky y Pérez, se invita por única ocasión a los involucrados a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial, o a través de terceros”, se lee.

Para finalizar, se indicó: “Quienes hoy se autodenominan y se flagelan como víctimas son, efectivamente, quienes suelen frecuentemente y en conjunto realizar públicamente esta clase de conductas en perjuicio de terceras personas a través de sus canales de comunicación digital; irónico”.

Hasta el momento, la parte acusatoria no ha dado mayor declaración sobre este asunto, y ha optado por mantenerse alejada de las redes sociales.

