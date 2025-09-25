Ricardo Pérez y Slobotzky: Desde “denuncias”, hasta presuntas infidelidades; estas son todas sus polémicas

La polémica alrededor de Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del pódcast La cotorrisa, sigue escalando. A los recientes enfrentamientos que Ricardo ha tenido con la prensa de espectáculos tras sus comentarios hacia Susana Zabaleta, ahora se suman los rumores de redes sobre una denuncia por acoso sexual presentada por Jesica Bustos, esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

Por ello revisaremos todas las polémicas que han rodeado a Ricardo Pérez y Slobotzky, desde comentarios controvertidos sobre músicos famosos hasta conflictos con la prensa y rumores de su vida personal.

¿Quién presentó la denuncia presuntamente en contra Ricardo Pérez y Slobotzky?

¿Ricardo Pérez y Slobotzky presuntamente fueron denunciados por Jesica Bustos, esposa del creador de contenido Xuxo Dom por acoso sexual? En sus redes sociales, Bustos explicó que acudió a las autoridades para denunciar a unos “creadores de contenido” por el delito de acoso sexual, aunque aclaró que la carpeta de investigación aún se encuentra en integración.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información” Jesica Bustos

Por su parte, el paparazzi Arturo Gallegos detalló que en un episodio de ‘La cotorrisa’ se hicieron bromas en tono de comedia sobre Xuxo y sobre el físico de su esposa, lo que provocó la indignación de Bustos y su decisión de proceder legalmente. Sin embargo, ninguno de los implicados ha confirmado esta situación.

¿Qué dijo Slobotzky sobre los Beatles y cómo reaccionó el público?

En 2022, Slobotzky, uno de los conductores de La cotorrisa, levantó polémica al declarar en pleno episodio que “los Beatles están sobrevalorados” y que muchas personas los colocaban como “los más ver... de la historia”. Sus palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde recibió fuertes críticas de los fanáticos del cuarteto de Liverpool.

“Los Beatles están sobrevalorados; reconozco que fueron la primera boyband y le dieron la vuelta a la mercadotecnia de la música, pero de eso a que sus composiciones sean una obra de arte, pues no. Yo volteo a ver a Queen y digo, chécate esto”, dijo.

En esa misma conversación, Ricardo Pérez intentó matizar el comentario y defendió el legado de la banda británica, argumentando que sus aportaciones a la música eran innegables. Sin embargo, el revuelo ya estaba hecho, y la frase de Slobotzky terminó por convertirse en tendencia.

¿Qué otros escándalos han involucrado a Ricardo Pérez y Slobotzky?

