Ricardo Pérez defiende a Susana Zabaleta tras abucheo de la prensa; lanza importante mensaje al público

Luego de que Susana Zabaleta fuera abucheada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, su novio, Ricardo Pérez, lanza un mensaje contundente a los reporteros y, de paso, hace una contundente petición a sus fanáticos.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Por qué Susana Zabaleta, novia de Ricardo Pérez, fue abucheada por la prensa?

En las últimas semanas, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, ha mantenido una guerra con la prensa. Esto, luego de que, durante un encuentro, Susana Zabaleta se tropezara y estuviera a punto de caer al suelo por la insistencia de los reporteros por obtener una declaración en el Aeropuerto de la CDMX.

El standupero no solo se dijo harto de los reporteros y agradeció no tener que contar con ellos para que su popularidad creciera, sino que también hizo un video parodiando a los programas de espectáculos y sus figuras más representativas.

Aunque Susana se ha querido mantener al margen de esto y simplemente ha dicho que las declaraciones de Ricardo no son su responsabilidad, ha terminado involucrada y, el pasado 22 de septiembre, terminó siendo abucheada en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Primero, comenzaron a gritarle: “Prensa digna”. Poco después, al ver que la actriz no comentaba nada y solo hacía un gesto de apoyo con la mano, la abuchearon y muchos reporteros decidieron no entrevistarla.

¿Qué dijo Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, tras abucheos de Susana Zabaleta?

Tras esta polémica situación, a través de su Instagram, Ricardo Pérez dejó ver su molestia con la prensa ante los ataques que ha recibido Susana Zabaleta por una parodia que él y su equipo de trabajo decidieron hacer.

También le pidió a sus fans que lo ayudaran a promocionar los próximos eventos de su novia. Esto, aparentemente, como una manera de mostrar que no se necesita a los medios para dar a conocer los proyectos de la actriz.

Y es que, desde su “burla” a los medios, algunos conductores de espectáculos como Pati Chapoy y Joanna Vega-Biestro han dicho que Ricardo está “perjudicando” la carrera de Zabaleta.

Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’ “La ‘prensa digna’ yéndosele con todo a Susana por una crítica que hicimos NOSOTROS. Rifense poniendo las fechas de Susana en todos los posts de la prensa digna”

Ricardo Pérez mensaje vs la prensa / Redes sociales

¿Qué ha dicho Susana Zabaleta sobre los abucheos que recibió de la prensa?

Si bien Susana Zabaleta no se ha pronunciado ante las más recientes declaraciones de Ricardo Pérez, sí reaccionó a los abucheos que recibió de la prensa.

A través de un video para Instagram, la celebridad acusó a los reporteros de “misóginos” al atacarla por algo que hizo su novio. También dejó claro que siempre ha tratado bien a los medios.

“A la salida de las maletas y empiezan a gritar: prensa digna, prensa digna. Yo volteo y dije: '¡wow, sí. Prensa digna! Todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice (levantando el puño) prensa digna y me empezaron a abuchear completamente. Señoras y señores, eso es misoginia. Aquí y en todas partes del mundo, eso se le llama misoginia”, indicó.

Dicha grabación fue compartida por el propio Pérez, quien también ha reposteado los carteles de los próximos conciertos de Susana en México.

