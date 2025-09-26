Werevertumorro lanza tremenda advertencia a La cotorrisa, tras pleito con la prensa de espectáculos

La polémica alrededor de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, mejor conocidos como los conductores de La cotorrisa, sigue creciendo. Todo comenzó luego de que los comediantes lanzaran una parodia en YouTube en la que se burlaron de distintos reporteros y presentadores de espectáculos. La imitación generó reacciones inmediatas en el medio, provocando críticas y un enfrentamiento público con algunas figuras del periodismo de entretenimiento.

En medio de este panorama, Gabriel Montiel, popularmente reconocido como Werevertumorro, externó su preocupación por las posibles consecuencias que este conflicto podría traerle a los integrantes de La cotorrisa.

¿Qué dijo Werevertumorro sobre la polémica de La cotorrisa?

Durante una transmisión en YouTube en el canal de Luisabo, el influencer Werevertumorro compartió su visión respecto al pleito entre los comediantes y los reporteros de espectáculos. El creador de contenido reconoció que la parodia tuvo impacto y que el público la recibió con humor, sin embargo, advirtió que quienes fueron ridiculizados “son más poderosos” y podrían reaccionar en el futuro.

“Creo que esta batalla la ganaron Ricardo y Slobo; todos se rieron de cómo se enojaron, pero todos los caídos, los vencidos, son más poderosos y estarán ahí” Gabriel Montiel Werevertumorro

Montiel consideró que las consecuencías podrían aparecer en meses o incluso años:

“A lo mejor les va a tomar seis meses, un año, tres o cinco, pero van a estar ahí y llegará el momento en que quieran tomar esa venganza”. Gabriel Montiel Werevertumorro

Además, el youtuber recordó que en la industria televisiva existen antecedentes de represalias que han afectado seriamente a otros creadores.

“Tú sabes cómo son las televisoras: te traen entre ojos y en algún momento… De hecho, así le ha pasado a gente, que no voy a decir los nombres”. Gabriel Montiel Werevertumorro

¿Por qué Ricardo Pérez y Slobotzky hicieron enojar a los conductores de espectáculos?

La controversia entre La cotorrisa y algunos comunicadores de espectáculos inició el 10 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante un encuentro con los medios, Susana Zabaleta tropezó y Ricardo Pérez tuvo que auxiliarla. Ante preguntas sobre Ángela Aguilar, Pérez mostró molestia y pidió a los reporteros concentrarse en los conciertos de Zabaleta.

Tres días después, el 13 de septiembre, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky publicaron en YouTube un video parodiando a figuras de la prensa de espectáculos. En la parodia, los comediantes exageraron gestos, expresiones y formas de hablar de los comunicadores. Aunque muchos seguidores celebraron la sátira, varios reporteros criticaron el video, considerándolo una burla que cruzaba límites profesionales.

La situación escaló nuevamente el 22 de septiembre, cuando Zabaleta regresó a la Ciudad de México y fue recibida por un grupo de reporteros que corearon “¡prensa digna!” y la abuchearon. El hecho generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde Zabaleta calificó el acto como “misoginia” y aclaró que se le estaba responsabilizando por las acciones de su pareja.

Tras estos incidentes, Ricardo Pérez recurrió a sus redes sociales para expresar que la atención de los medios debería centrarse en los conciertos de Zabaleta y no en polémicas. El enfrentamiento ha dado pie a un debate más amplio sobre la relación entre figuras públicas y la prensa de espectáculos, así como sobre los límites del humor en las parodias digitales.

¿Cómo reaccionaron Ricardo Pérez y Slobotzky después de la polémica?

Tras la ola de críticas, los conductores de La cotorrisa mantuvieron un tono relajado frente a la situación. Ricardo Pérez incluso aprovechó otro momento para ironizar sobre la prensa. Luego de que la cantante Susana Zabaleta fuera abucheada por algunos reporteros, el comediante comentó en X (antes Twitter): “Si me hubieran puesto el clip de ‘prensa digna’ en audio hasta hubiera jurado que era una protesta ciudadana”.

Luisito Rey, presente en la charla con Werevertumorro, señaló que, a diferencia de otros artistas, Pérez y Slobotzky cuentan con una base de fans muy sólida que los respalda sin necesidad de aparecer en programas como Ventaneando. “Afortunadamente, no requieren que los mencionen en televisión para seguir teniendo trabajo”, dijo.

Sin embargo, también advirtió que el conflicto es desigual, pues son solo dos figuras públicas contra un gremio amplio y con presencia en medios tradicionales. Esta diferencia, de acuerdo con la conversación, es lo que mantiene la preocupación de algunos colegas del medio digital.

